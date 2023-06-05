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МЧС Абхазии вторые сутки ищет Адгура Бгеу
МЧС Абхазии вторые сутки ищет Адгура Бгеу
Накануне машину гражданина Абхазии Адгура Бгеу обнаружили в русле реки в Рицинском ущелье. 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T11:10+0300
2023-06-05T11:10+0300
2023-06-05T12:04+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Сотрудники МЧС вторые сутки ведут поиски Бгеу Адгура, сообщает пресс-служба ведомства.По предварительной версии водителя от удара выбросило в реку. Поиски осложняются высоким уровнем воды и бурным течением из-за дождей.
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мчс абхазии, озеро рица, происшествия, абхазия
МЧС Абхазии вторые сутки ищет Адгура Бгеу
11:10 05.06.2023 (обновлено: 12:04 05.06.2023)
Накануне машину гражданина Абхазии Адгура Бгеу обнаружили в русле реки в Рицинском ущелье.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Сотрудники МЧС вторые сутки ведут поиски Бгеу Адгура, сообщает пресс-служба ведомства.
Его автомобиль обнаружили в воскресенье в Рицинском ущелье в районе слияния рек Бзыбь и Гега. Машину, вылетевшую с проезжай части, нашли в русле реки.
По предварительной версии водителя от удара выбросило в реку.
Поиски осложняются высоким уровнем воды и бурным течением из-за дождей.