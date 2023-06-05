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Минобороны Абхазии подвело итоги подготовки войск за май
Минобороны Абхазии подвело итоги подготовки войск за май
Мероприятие, проводилось под руководством министра обороны, генерал-полковника Владимира Ануа с участием заместителей, начальников управлений, командиров... 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T09:40+0300
2023-06-05T09:40+0300
2023-06-05T09:56+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Министерство обороны Абхазии подвело итоги подготовки войск за май.Начальник Генштаба Вооруженных Сил, генерал-лейтенант Владимир Савченко отметил эффективную и качественную боевую и морально-психологическую подготовку.Он определил основные мероприятия органов военного управления по подготовке войск.Особое внимание отводится готовности воинских частей к немедленным действиям.
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министерство обороны абхазии, абхазия, учения, армия
министерство обороны абхазии, абхазия, учения, армия
Минобороны Абхазии подвело итоги подготовки войск за май
09:40 05.06.2023 (обновлено: 09:56 05.06.2023)
Мероприятие, проводилось под руководством министра обороны, генерал-полковника Владимира Ануа с участием заместителей, начальников управлений, командиров воинских частей.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Министерство обороны Абхазии подвело итоги подготовки войск за май.
Итоги подводились по результатам оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.
Начальник Генштаба Вооруженных Сил, генерал-лейтенант Владимир Савченко отметил эффективную и качественную боевую и морально-психологическую подготовку.
Он определил основные мероприятия органов военного управления по подготовке войск.
Особое внимание отводится готовности воинских частей к немедленным действиям.