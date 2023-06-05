https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/minoborony-abkhazii-podvelo-itogi-podgotovki-voysk-za-may-1046160877.html

Минобороны Абхазии подвело итоги подготовки войск за май

Минобороны Абхазии подвело итоги подготовки войск за май

Мероприятие, проводилось под руководством министра обороны, генерал-полковника Владимира Ануа с участием заместителей, начальников управлений, командиров... 05.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-05T09:40+0300

2023-06-05T09:40+0300

2023-06-05T09:56+0300

в абхазии

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Министерство обороны Абхазии подвело итоги подготовки войск за май.Начальник Генштаба Вооруженных Сил, генерал-лейтенант Владимир Савченко отметил эффективную и качественную боевую и морально-психологическую подготовку.Он определил основные мероприятия органов военного управления по подготовке войск.Особое внимание отводится готовности воинских частей к немедленным действиям.

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