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На трассе Джубга-Сочи будут действовать ограничения для грузовиков
На трассе Джубга-Сочи будут действовать ограничения для грузовиков
На легковые автомобили ограничения не распространяются. 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T20:50+0300
2023-06-05T20:50+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Движение на федеральной территории "Сириус" и федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи будет ограничено с 06:00 до 00:00 с 6 по 10 июня для грузовиков массой более 3,5 тонн.МВД Абхазии информирует водителей большегрузов, планирующих выезд на территорию России.Ограничения введены из-за проведения в Сочи заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.
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мвд абхазии, абхазия, россия
мвд абхазии, абхазия, россия
На трассе Джубга-Сочи будут действовать ограничения для грузовиков
20:50 05.06.2023 (обновлено: 22:04 05.06.2023)
На легковые автомобили ограничения не распространяются.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Движение на федеральной территории "Сириус" и федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи будет ограничено с 06:00 до 00:00 с 6 по 10 июня для грузовиков массой более 3,5 тонн.
МВД Абхазии информирует водителей большегрузов, планирующих выезд на территорию России.
Ограничения введены из-за проведения в Сочи заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.