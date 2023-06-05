https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/na-trasse-dzhubga-sochi-budut-deystvovat-ogranicheniya-dlya-gruzovikov-1046182684.html

На трассе Джубга-Сочи будут действовать ограничения для грузовиков

На трассе Джубга-Сочи будут действовать ограничения для грузовиков

На легковые автомобили ограничения не распространяются. 05.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Движение на федеральной территории "Сириус" и федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи будет ограничено с 06:00 до 00:00 с 6 по 10 июня для грузовиков массой более 3,5 тонн.МВД Абхазии информирует водителей большегрузов, планирующих выезд на территорию России.Ограничения введены из-за проведения в Сочи заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

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