https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/nazvano-chislo-abkhazskikh-pensionerov-proshedshikh-pereregistratsiyu-1046163185.html
Названо число абхазских пенсионеров, прошедших перерегистрацию
Названо число абхазских пенсионеров, прошедших перерегистрацию
По поручению Кабмина, в Абхазии с 1 марта по 31 мая проходила перерегистрация пенсионеров. 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T18:40+0300
2023-06-05T18:40+0300
2023-06-05T18:40+0300
пенсии
в абхазии
абхазия
экономика
общество
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. В Абхазии перерегистрацию прошли 42 352 пенсионера, что составляет 86% от общего числа, 6 тысяч 809 пенсионеров еще не прошли процедуру.Как объяснила в интервью радио Sputnik начальник управления пенсий и пособий министерства социального обеспечения и демографической политики Анжелика Читанава, перерегистрация проходила для учета количества пенсионеров, так как есть те, кто выезжает за пределы республики, или чья смерть не регистрируется своевременно. Читанава также подчеркнула, что у пенсионеров есть еще полгода для обращения в органы соцобеспечения. Если пенсионер не может самостоятельно прийти на перерегистрацию по состоянию здоровья, то сотрудники министерства социального обеспечения выезжают к ним на дом и проводят перерегистрацию, сказала Анжелика Читанава.
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пенсии, абхазия, экономика, общество
пенсии, абхазия, экономика, общество
Названо число абхазских пенсионеров, прошедших перерегистрацию
По поручению Кабмина, в Абхазии с 1 марта по 31 мая проходила перерегистрация пенсионеров.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. В Абхазии перерегистрацию прошли 42 352 пенсионера, что составляет 86% от общего числа, 6 тысяч 809 пенсионеров еще не прошли процедуру.
Перерегистрация абхазских пенсионеров по районам
Город, район
Всего пенсионеров
Прошли перерегистрацию
Сухум
11438
10381
Гагрский район
7795
6721
Гудаутский район
7864
6986
Сухумский район
2564
2292
Гулрпышский район
3426
3068
Очамчырский район
5392
4384
Ткуарчалский район
4304
3771
Галский район
6378
4746
Как объяснила в интервью радио Sputnik начальник управления пенсий и пособий министерства социального обеспечения и демографической политики Анжелика Читанава, перерегистрация проходила для учета количества пенсионеров, так как есть те, кто выезжает за пределы республики, или чья смерть не регистрируется своевременно.
Читанава также подчеркнула, что у пенсионеров есть еще полгода для обращения в органы соцобеспечения.
"Если ранее перерегистрация проходила и не были установлены сроки, то в этом году установлен шестимесячный срок. То есть те пенсионеры, своевременно не прошедшие перерегистрацию, у них есть еще полгода, если они обратятся в течение шести месяцев, то выплата пенсий им будет восстановлена с момента ее приостановления. Если пройдет более шести месяцев, то выплата будет со дня обращения", - подчеркнула она.
Если пенсионер не может самостоятельно прийти на перерегистрацию по состоянию здоровья, то сотрудники министерства социального обеспечения выезжают к ним на дом и проводят перерегистрацию, сказала Анжелика Читанава.