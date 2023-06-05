https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/nazvano-chislo-abkhazskikh-pensionerov-proshedshikh-pereregistratsiyu-1046163185.html

Названо число абхазских пенсионеров, прошедших перерегистрацию

Названо число абхазских пенсионеров, прошедших перерегистрацию

По поручению Кабмина, в Абхазии с 1 марта по 31 мая проходила перерегистрация пенсионеров. 05.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-05T18:40+0300

2023-06-05T18:40+0300

2023-06-05T18:40+0300

пенсии

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абхазия

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. В Абхазии перерегистрацию прошли 42 352 пенсионера, что составляет 86% от общего числа, 6 тысяч 809 пенсионеров еще не прошли процедуру.Как объяснила в интервью радио Sputnik начальник управления пенсий и пособий министерства социального обеспечения и демографической политики Анжелика Читанава, перерегистрация проходила для учета количества пенсионеров, так как есть те, кто выезжает за пределы республики, или чья смерть не регистрируется своевременно. Читанава также подчеркнула, что у пенсионеров есть еще полгода для обращения в органы соцобеспечения. Если пенсионер не может самостоятельно прийти на перерегистрацию по состоянию здоровья, то сотрудники министерства социального обеспечения выезжают к ним на дом и проводят перерегистрацию, сказала Анжелика Читанава.

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пенсии, абхазия, экономика, общество