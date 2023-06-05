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https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/nazvano-chislo-abkhazskikh-pensionerov-proshedshikh-pereregistratsiyu-1046163185.html
Названо число абхазских пенсионеров, прошедших перерегистрацию
Названо число абхазских пенсионеров, прошедших перерегистрацию
По поручению Кабмина, в Абхазии с 1 марта по 31 мая проходила перерегистрация пенсионеров. 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T18:40+0300
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пенсии
в абхазии
абхазия
экономика
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. В Абхазии перерегистрацию прошли 42 352 пенсионера, что составляет 86% от общего числа, 6 тысяч 809 пенсионеров еще не прошли процедуру.Как объяснила в интервью радио Sputnik начальник управления пенсий и пособий министерства социального обеспечения и демографической политики Анжелика Читанава, перерегистрация проходила для учета количества пенсионеров, так как есть те, кто выезжает за пределы республики, или чья смерть не регистрируется своевременно. Читанава также подчеркнула, что у пенсионеров есть еще полгода для обращения в органы соцобеспечения. Если пенсионер не может самостоятельно прийти на перерегистрацию по состоянию здоровья, то сотрудники министерства социального обеспечения выезжают к ним на дом и проводят перерегистрацию, сказала Анжелика Читанава.
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пенсии, абхазия, экономика, общество
пенсии, абхазия, экономика, общество

Названо число абхазских пенсионеров, прошедших перерегистрацию

18:40 05.06.2023
© Sputnik / Перейти в фотобанкЖители Мелитополя начали получать единовременные выплаты в рублях
Жители Мелитополя начали получать единовременные выплаты в рублях - Sputnik Абхазия, 1920, 05.06.2023
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По поручению Кабмина, в Абхазии с 1 марта по 31 мая проходила перерегистрация пенсионеров.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. В Абхазии перерегистрацию прошли 42 352 пенсионера, что составляет 86% от общего числа, 6 тысяч 809 пенсионеров еще не прошли процедуру.
Перерегистрация абхазских пенсионеров по районам

Город, район

Всего пенсионеров

Прошли перерегистрацию

Сухум

11438

10381

Гагрский район

7795

6721

Гудаутский район

7864

6986

Сухумский район

2564

2292

Гулрпышский район

3426

3068

Очамчырский район

5392

4384

Ткуарчалский район

4304

3771

Галский район

6378

4746

Как объяснила в интервью радио Sputnik начальник управления пенсий и пособий министерства социального обеспечения и демографической политики Анжелика Читанава, перерегистрация проходила для учета количества пенсионеров, так как есть те, кто выезжает за пределы республики, или чья смерть не регистрируется своевременно.
Читанава также подчеркнула, что у пенсионеров есть еще полгода для обращения в органы соцобеспечения.
"Если ранее перерегистрация проходила и не были установлены сроки, то в этом году установлен шестимесячный срок. То есть те пенсионеры, своевременно не прошедшие перерегистрацию, у них есть еще полгода, если они обратятся в течение шести месяцев, то выплата пенсий им будет восстановлена с момента ее приостановления. Если пройдет более шести месяцев, то выплата будет со дня обращения", - подчеркнула она.
Если пенсионер не может самостоятельно прийти на перерегистрацию по состоянию здоровья, то сотрудники министерства социального обеспечения выезжают к ним на дом и проводят перерегистрацию, сказала Анжелика Читанава.
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