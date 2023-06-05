https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/plan-po-nalogovym-platezham-v-byudzhet-abkhazii-za-pyat-mesyatsev-perevypolnen-na-33-1046165502.html
План по налоговым платежам в бюджет Абхазии за пять месяцев перевыполнен на 33%
План по налоговым платежам в бюджет Абхазии за пять месяцев перевыполнен на 33%
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 124%, что в суммарном выражении равно – 303,3 млн руб. 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T12:40+0300
2023-06-05T12:40+0300
2023-06-05T13:04+0300
в абхазии
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. План по налоговым платежам и сборам в бюджет Абхазии за пять месяцев перевыполнен на 33%, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. В мае поступления составили 327,2 млн руб при плане – 287,5 млн руб.
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налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия, экономика
налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия, экономика
План по налоговым платежам в бюджет Абхазии за пять месяцев перевыполнен на 33%
12:40 05.06.2023 (обновлено: 13:04 05.06.2023)
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 124%, что в суммарном выражении равно – 303,3 млн руб.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. План по налоговым платежам и сборам в бюджет Абхазии за пять месяцев перевыполнен на 33%, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.
Всего за пять месяцев 2023 года поступило платежей на сумму 1593,5 млн руб при плане 1201,1 млн руб.
В мае поступления составили 327,2 млн руб при плане – 287,5 млн руб.
Поступления налоговых платежей по районам за 5 месяцев 2023 года:
Город, район
Поступило
План
Сухум
859,2 млн руб
687,4 млн руб
Гагрский район
431,8 млн руб
210,3 млн руб
Гудаутский район
105,2 млн руб
81,4 млн руб
Сухумский район
65,7 млн руб
52,7 млн руб
Гулрыпшский район
46,2 млн руб
35,9 млн руб
Очамчырский район
100,8 млн руб
41,4 млн руб
Ткуарчалский район
16,0 млн руб
14,0 млн руб
Галский район
27,8 млн руб
18,5 млн руб