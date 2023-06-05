https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/plan-po-nalogovym-platezham-v-byudzhet-abkhazii-za-pyat-mesyatsev-perevypolnen-na-33-1046165502.html

План по налоговым платежам в бюджет Абхазии за пять месяцев перевыполнен на 33%

План по налоговым платежам в бюджет Абхазии за пять месяцев перевыполнен на 33%

Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 124%, что в суммарном выражении равно – 303,3 млн руб. 05.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-05T12:40+0300

2023-06-05T12:40+0300

2023-06-05T13:04+0300

в абхазии

налоги

министерство по налогам и сборам абхазии

абхазия

экономика

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. План по налоговым платежам и сборам в бюджет Абхазии за пять месяцев перевыполнен на 33%, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. В мае поступления составили 327,2 млн руб при плане – 287,5 млн руб.

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налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия, экономика