https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/povrezhdennyy-opolznem-vodoprovod-v-sele-kulanyrkhua-otremontirovan-1046179093.html
Поврежденный оползнем водопровод в селе Куланырхуа отремонтирован
Поврежденный оползнем водопровод в селе Куланырхуа отремонтирован
Для возобновления водоснабжения в селах Куланырхуа, Абгархук и части Гудауты понадобилось заменить 150 метров водопроводной трубы. 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T17:53+0300
2023-06-05T17:53+0300
2023-06-05T17:53+0300
в абхазии
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СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Поврежденный оползнем водопровод в селе Куланырхуа отремонтирован, рассказал Sputnik начальник гудаутского водоканала Отар Лейба.Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа на прошлой неделе. Без подачи воды остались села Куланырхуа и Абгархук.Проблемы с водоснабжением также возникли в центральной части города и в районе Замостянки. В эти дни они периодически получают воду по резервной линии с насосной станции "Аапста".
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гудаутский район, гудаута, водоснабжение, абхазия
гудаутский район, гудаута, водоснабжение, абхазия
Поврежденный оползнем водопровод в селе Куланырхуа отремонтирован
Для возобновления водоснабжения в селах Куланырхуа, Абгархук и части Гудауты понадобилось заменить 150 метров водопроводной трубы.
СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Поврежденный оползнем водопровод в селе Куланырхуа отремонтирован, рассказал Sputnik начальник гудаутского водоканала Отар Лейба.
"Мы заменили 150 метров трубы, которая была разбита оползнем. Пустили воду. Сейчас подача воды восстановлена в той части Гудауты, где ее не было, и в селе Куланырхуа. В Абгархук, думаем, вода начнет поступать уже к завтрашнему утру", - отметил он.
Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа на прошлой неделе. Без подачи воды остались села Куланырхуа и Абгархук.
Проблемы с водоснабжением также возникли в центральной части города и в районе Замостянки. В эти дни они периодически получают воду по резервной линии с насосной станции "Аапста".