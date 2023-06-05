https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/povrezhdennyy-opolznem-vodoprovod-v-sele-kulanyrkhua-otremontirovan-1046179093.html

Поврежденный оползнем водопровод в селе Куланырхуа отремонтирован

Поврежденный оползнем водопровод в селе Куланырхуа отремонтирован

Для возобновления водоснабжения в селах Куланырхуа, Абгархук и части Гудауты понадобилось заменить 150 метров водопроводной трубы. 05.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-05T17:53+0300

2023-06-05T17:53+0300

2023-06-05T17:53+0300

в абхазии

гудаутский район

гудаута

водоснабжение

абхазия

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СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Поврежденный оползнем водопровод в селе Куланырхуа отремонтирован, рассказал Sputnik начальник гудаутского водоканала Отар Лейба.Оползень повредил водопроводную трубу в селе Куланырхуа на прошлой неделе. Без подачи воды остались села Куланырхуа и Абгархук.Проблемы с водоснабжением также возникли в центральной части города и в районе Замостянки. В эти дни они периодически получают воду по резервной линии с насосной станции "Аапста".

гудаутский район

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гудаутский район, гудаута, водоснабжение, абхазия