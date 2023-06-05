https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/sozdan-fond-abkhazskoe-istoricheskoe-obschestvo--1046173825.html

Создан фонд "Абхазское историческое общество"

Создан фонд "Абхазское историческое общество"

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Фонд "Абхазское историческое общество" учрежден в Абхазии. 05.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-05T16:35+0300

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в абхазии

история

наука

абхазия

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Фонд "Абхазское историческое общество" учрежден в Абхазии.Организация будет поддерживать научные исследования, популяризацию результатов деятельности ученых Абхазии. Фонд будет выполнять следующие задачи: На первом заседании председателем Фонда избран кандидат исторических наук Станислав Лакоба.

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