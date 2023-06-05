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Создан фонд "Абхазское историческое общество"
Создан фонд "Абхазское историческое общество"
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Фонд "Абхазское историческое общество" учрежден в Абхазии. 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T16:35+0300
2023-06-05T16:35+0300
2023-06-05T16:45+0300
в абхазии
история
наука
абхазия
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Фонд "Абхазское историческое общество" учрежден в Абхазии.Организация будет поддерживать научные исследования, популяризацию результатов деятельности ученых Абхазии. Фонд будет выполнять следующие задачи: На первом заседании председателем Фонда избран кандидат исторических наук Станислав Лакоба.
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история, наука, абхазия
Создан фонд "Абхазское историческое общество"
16:35 05.06.2023 (обновлено: 16:45 05.06.2023)
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Фонд "Абхазское историческое общество" учрежден в Абхазии.
Организация будет поддерживать научные исследования, популяризацию результатов деятельности ученых Абхазии.
Фонд будет выполнять следующие задачи:
содействовать открытости и доступности архивов;
поддерживать историческое образование;
поощрять лучших учителей и молодых исследователей;
создавать новые просветительские ресурсы.
На первом заседании председателем Фонда избран кандидат исторических наук Станислав Лакоба.