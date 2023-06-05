https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/tamozhennye-platezhi-v-abkhazii-za-pyat-mesyatsev-prevysili-1-milliard-160-millionov-rubley-1046176301.html

Таможенные платежи в Абхазии за пять месяцев превысили 1 миллиард 160 миллионов рублей

Таможенные платежи в Абхазии за пять месяцев превысили 1 миллиард 160 миллионов рублей

Таможенные сборы за май 2023 года составили 270,2 миллиона рублей. 05.06.2023, Sputnik Абхазия

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абхазия

экономика

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Таможенные платежи в бюджет Абхазии за пять месяцев 2023 года превысили 1 миллиард 160,8 миллиона рублей, при плане 1 миллиард 053,0 миллиона рублей, сообщает Таможенный комитет республики. План перевыполнен на 10%. При этом в мае 2023 года при плане в размере 233,1 миллиона рублей сумма начислений таможенных платежей составила 270,2 миллиона рублей, план перевыполнен на 16%. В прошлогоднем мае сборы составили 223,8 миллиона рублей.

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