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Таможенные платежи в Абхазии за пять месяцев превысили 1 миллиард 160 миллионов рублей
Таможенные платежи в Абхазии за пять месяцев превысили 1 миллиард 160 миллионов рублей
Таможенные сборы за май 2023 года составили 270,2 миллиона рублей. 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T20:10+0300
2023-06-05T20:10+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Таможенные платежи в бюджет Абхазии за пять месяцев 2023 года превысили 1 миллиард 160,8 миллиона рублей, при плане 1 миллиард 053,0 миллиона рублей, сообщает Таможенный комитет республики. План перевыполнен на 10%. При этом в мае 2023 года при плане в размере 233,1 миллиона рублей сумма начислений таможенных платежей составила 270,2 миллиона рублей, план перевыполнен на 16%. В прошлогоднем мае сборы составили 223,8 миллиона рублей.
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таможня, абхазия, экономика
таможня, абхазия, экономика
Таможенные платежи в Абхазии за пять месяцев превысили 1 миллиард 160 миллионов рублей
Таможенные сборы за май 2023 года составили 270,2 миллиона рублей.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Таможенные платежи в бюджет Абхазии за пять месяцев 2023 года превысили 1 миллиард 160,8 миллиона рублей, при плане 1 миллиард 053,0 миллиона рублей, сообщает Таможенный комитет республики.
План перевыполнен на 10%.
За аналогичный период прошлого года поступления составили 1 миллиард 053,0 миллиона рублей.
При этом в мае 2023 года при плане в размере 233,1 миллиона рублей сумма начислений таможенных платежей составила 270,2 миллиона рублей, план перевыполнен на 16%. В прошлогоднем мае сборы составили 223,8 миллиона рублей.