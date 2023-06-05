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Три профессиональных праздника может появиться в Абхазии
Три профессиональных праздника может появиться в Абхазии
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Парламент намерен принять поправки в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия" на ближайшем заседании сессии. 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T19:20+0300
2023-06-05T19:20+0300
2023-06-05T19:20+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Парламент намерен принять поправки в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия" на ближайшем заседании сессии.Сегодня прошло заседание Комитета по обороне и национальной безопасности, на котором рассмотрели законопроект. Согласно изменениям, республика будет отмечать:После обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект.
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парламент абхазии, абхазия, праздники, общество
парламент абхазии, абхазия, праздники, общество
Три профессиональных праздника может появиться в Абхазии
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Парламент намерен принять поправки в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия" на ближайшем заседании сессии.
Сегодня прошло заседание Комитета по обороне и национальной безопасности, на котором рассмотрели законопроект.
Согласно изменениям, республика будет отмечать:
17 мая - День дипломатической службы Республики Абхазия;
10 июня - День работника статистики Республики Абхазия;
4 июля - День спасателя Республики Абхазия.
После обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект.