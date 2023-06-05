https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/tri-professionalnykh-prazdnika-mozhet-poyavitsya-v-abkhazii-1046180223.html

Три профессиональных праздника может появиться в Абхазии

Три профессиональных праздника может появиться в Абхазии

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Парламент намерен принять поправки в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия" на ближайшем заседании сессии. 05.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-05T19:20+0300

2023-06-05T19:20+0300

2023-06-05T19:20+0300

в абхазии

парламент абхазии

абхазия

праздники

общество

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Парламент намерен принять поправки в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия" на ближайшем заседании сессии.Сегодня прошло заседание Комитета по обороне и национальной безопасности, на котором рассмотрели законопроект. Согласно изменениям, республика будет отмечать:После обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект.

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