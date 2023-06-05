https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/vkusno---i-tochka-pridet-v-abkhaziyu-esli-poluchit-razreshenie-mcdonalds-1046172165.html

"Вкусно - и точка" придет в Абхазию, если получит разрешение McDonald's

"Вкусно - и точка" придет в Абхазию, если получит разрешение McDonald's

В середине декабря 2022 года появилась информация, что "Вкусно - и точка" ищет возможность выйти в новые для себя регионы, в том числе в Абхазию. 05.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-05T14:00+0300

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2023-06-05T14:00+0300

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. "Вкусно - и точка" придет в Абхазию, если получит разрешение McDonald's, заявил владелец сети Александр Говор, пишет РИА Новости. Он объяснил, что согласование с американской корпорацией необходимо, так как Абхазия для западных стран, в том числе США, является частью Грузии, где McDonald’s уже присутствует.

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