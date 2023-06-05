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"Вкусно - и точка" придет в Абхазию, если получит разрешение McDonald's
"Вкусно - и точка" придет в Абхазию, если получит разрешение McDonald's
В середине декабря 2022 года появилась информация, что "Вкусно - и точка" ищет возможность выйти в новые для себя регионы, в том числе в Абхазию. 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T14:00+0300
2023-06-05T14:00+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. "Вкусно - и точка" придет в Абхазию, если получит разрешение McDonald's, заявил владелец сети Александр Говор, пишет РИА Новости. Он объяснил, что согласование с американской корпорацией необходимо, так как Абхазия для западных стран, в том числе США, является частью Грузии, где McDonald’s уже присутствует.
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экономика, россия, в мире, абхазия
экономика, россия, в мире, абхазия
"Вкусно - и точка" придет в Абхазию, если получит разрешение McDonald's
В середине декабря 2022 года появилась информация, что "Вкусно - и точка" ищет возможность выйти в новые для себя регионы, в том числе в Абхазию.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik.
"Вкусно - и точка" придет в Абхазию, если получит разрешение McDonald's, заявил владелец сети Александр Говор, пишет РИА Новости.
"Я юридически не имею права открывать "Вкусно - и точка" там, где находится McDonald's… и мы никогда не будем открывать рестораны без согласования с корпорацией. Но что касается Абхазии, мы написали письмо в головную компанию… Если будет письменное разрешение, то мы с большим удовольствием будем открывать в таких соседних странах", - сказал Говор.
Он объяснил, что согласование с американской корпорацией необходимо, так как Абхазия для западных стран, в том числе США, является частью Грузии, где McDonald’s уже присутствует.