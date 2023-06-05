https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/vzaimnyy-interes-khutaba-o-vzaimodeystvii-abkhazii-s-siriey-rabote-posolstva----1046113959.html
Взаимный интерес: Хутаба о взаимодействии Абхазии с Сирией, работе посольства
Взаимный интерес: Хутаба о взаимодействии Абхазии с Сирией, работе посольства
Как развиваются отношения между Республикой Абхазией и Сирийской Арабской республикой и в чем состоит взаимный интерес обеих стран, об этом в эфире радио... 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T10:25+0300
2023-06-05T10:25+0300
2023-06-05T11:35+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
мид абхазии
сирия
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Взаимный интерес: Хутаба о взаимодействии Абхазии с Сирией, работе посольства
Взаимный интерес: Хутаба о взаимодействии Абхазии с Сирией, работе посольства
29 мая 2018 года Сирия официально признала суверенитет Абхазии, был подписан указ о признании независимости и установлении дипломатических связей. С тех пор Абхазия и Сирия наращивают взаимные контакты, подписан целый ряд межправительственных соглашений.На сегодняшний день по практическим действиям ведется работа по конкретным реализациям как торгово-экономических направлений, так и в других сферах, сказал Хутаба в эфире радио"МИД Абхазии ведет координированную работу, проводит консультации по развитию внешнеполитических связей. Сирия не просто политический союзник для Абхазии, есть давние братские отношения. Исходя из этого, мы через призму Сирии ведем практическую работу для укрепления, развития внешнеполитических связей с точки зрения возможности признания государственного суверенитета Абхазии со стороны ряда других государств. В этом направлении уже есть определенный положительный результат. Думаю, что процесс идет на достаточно хорошем уровне", – сказал Хутаба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, мид абхазии, сирия, аудио
подкасты, взаимный интерес, мид абхазии, сирия, аудио
Взаимный интерес: Хутаба о взаимодействии Абхазии с Сирией, работе посольства
10:25 05.06.2023 (обновлено: 11:35 05.06.2023)
Как развиваются отношения между Республикой Абхазией и Сирийской Арабской республикой и в чем состоит взаимный интерес обеих стран, об этом в эфире радио Sputnik рассказал Посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба.
29 мая 2018 года Сирия официально признала суверенитет Абхазии, был подписан указ о признании независимости и установлении дипломатических связей. С тех пор Абхазия и Сирия наращивают взаимные контакты, подписан целый ряд межправительственных соглашений.
На сегодняшний день по практическим действиям ведется работа по конкретным реализациям как торгово-экономических направлений, так и в других сферах, сказал Хутаба в эфире радио
"МИД Абхазии ведет координированную работу, проводит консультации по развитию внешнеполитических связей. Сирия не просто политический союзник для Абхазии, есть давние братские отношения. Исходя из этого, мы через призму Сирии ведем практическую работу для укрепления, развития внешнеполитических связей с точки зрения возможности признания государственного суверенитета Абхазии со стороны ряда других государств. В этом направлении уже есть определенный положительный результат. Думаю, что процесс идет на достаточно хорошем уровне", – сказал Хутаба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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