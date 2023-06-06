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Кривцов об Абхазии: укол любви прямиком в сердце
Кривцов об Абхазии: укол любви прямиком в сердце
Режиссёр и журналист, ведущий и продюсер программы о путешествиях "Жизнь своих" Евгений Кривцов в эфире радио Sputnik рассказал об отдыхе и работе в Абхазии. 06.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-06T17:55+0300
2023-06-06T17:55+0300
2023-06-06T17:35+0300
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Кривцов об Абхазии: укол любви прямиком в Сердце
Кривцов об Абхазии: укол любви прямиком в Сердце
В республике прошли съемки проекта Первого канала "Жизнь своих". Режиссёр и журналист, ведущий и продюсер программы о путешествиях Евгений Кривцов рассказал о съемках в Абхазии. "Если ты запланировал в Абхазии десять дел на один день, то ты успеешь, что невозможно ни в одном другом месте. Абхазы - замечательные. Я их очень люблю. Я давно начал ездить в Абхазию. Впервые я приехал сюда с родителями в 1996 или 1997 году, и с тех пор не могу остановиться. Я получил "укол любви" Абхазии", - признался Кривцов. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, кино, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, кино, аудио
Кривцов об Абхазии: укол любви прямиком в сердце
Режиссёр и журналист, ведущий и продюсер программы о путешествиях "Жизнь своих" Евгений Кривцов в эфире радио Sputnik рассказал об отдыхе и работе в Абхазии.
В республике прошли съемки проекта Первого канала "Жизнь своих". Режиссёр и журналист, ведущий и продюсер программы о путешествиях Евгений Кривцов рассказал о съемках в Абхазии.
"Если ты запланировал в Абхазии десять дел на один день, то ты успеешь, что невозможно ни в одном другом месте. Абхазы - замечательные. Я их очень люблю. Я давно начал ездить в Абхазию. Впервые я приехал сюда с родителями в 1996 или 1997 году, и с тех пор не могу остановиться. Я получил "укол любви" Абхазии", - признался Кривцов.