https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/krivtsov-ob-abkhazii-ukol-lyubvi-pryamikom-v-serdtse--1046195654.html

Кривцов об Абхазии: укол любви прямиком в сердце

Кривцов об Абхазии: укол любви прямиком в сердце

Режиссёр и журналист, ведущий и продюсер программы о путешествиях "Жизнь своих" Евгений Кривцов в эфире радио Sputnik рассказал об отдыхе и работе в Абхазии. 06.06.2023, Sputnik Абхазия

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Кривцов об Абхазии: укол любви прямиком в Сердце Кривцов об Абхазии: укол любви прямиком в Сердце

В республике прошли съемки проекта Первого канала "Жизнь своих". Режиссёр и журналист, ведущий и продюсер программы о путешествиях Евгений Кривцов рассказал о съемках в Абхазии. "Если ты запланировал в Абхазии десять дел на один день, то ты успеешь, что невозможно ни в одном другом месте. Абхазы - замечательные. Я их очень люблю. Я давно начал ездить в Абхазию. Впервые я приехал сюда с родителями в 1996 или 1997 году, и с тех пор не могу остановиться. Я получил "укол любви" Абхазии", - признался Кривцов. Слушайте подкаст.

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