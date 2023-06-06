https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/mchs-abkhazii-potushilo-pozhar-nedaleko-ot-detskogo-sada-v-sukhume-1046191653.html

МЧС Абхазии потушило пожар недалеко от детского сада в Сухуме

МЧС Абхазии потушило пожар недалеко от детского сада в Сухуме

Экстренный вызов поступил на пульт дежурного МЧС в 06:47 во вторник 6 июня. 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T13:40+0300

2023-06-06T13:40+0300

2023-06-06T14:23+0300

в абхазии

мчс абхазии

сухум

пожар

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Спасатели МЧС потушили пожар в частном доме, расположенном вблизи детского сада в Сухуме.Как отметили в ведомстве, существовала реальная угроза перехода пламени на детский сад. Огонь был локализован и ликвидирован в максимально сжатые сроки. Кровля и второй этаж дома полностью сгорели.В результате пожара никто не пострадал.

сухум

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