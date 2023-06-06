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МЧС Абхазии потушило пожар недалеко от детского сада в Сухуме
МЧС Абхазии потушило пожар недалеко от детского сада в Сухуме
Экстренный вызов поступил на пульт дежурного МЧС в 06:47 во вторник 6 июня. 06.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-06T13:40+0300
2023-06-06T13:40+0300
2023-06-06T14:23+0300
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Спасатели МЧС потушили пожар в частном доме, расположенном вблизи детского сада в Сухуме.Как отметили в ведомстве, существовала реальная угроза перехода пламени на детский сад. Огонь был локализован и ликвидирован в максимально сжатые сроки. Кровля и второй этаж дома полностью сгорели.В результате пожара никто не пострадал.
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мчс абхазии, сухум, пожар
мчс абхазии, сухум, пожар
МЧС Абхазии потушило пожар недалеко от детского сада в Сухуме
13:40 06.06.2023 (обновлено: 14:23 06.06.2023)
Экстренный вызов поступил на пульт дежурного МЧС в 06:47 во вторник 6 июня.
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Спасатели МЧС потушили пожар в частном доме, расположенном вблизи детского сада в Сухуме.
С утра 6 июня загорелся частный дом на улице Гобечия в Сухуме. Рядом расположен частный детский сад.
Как отметили в ведомстве, существовала реальная угроза перехода пламени на детский сад.
Огонь был локализован и ликвидирован в максимально сжатые сроки. Кровля и второй этаж дома полностью сгорели.
В результате пожара никто не пострадал.