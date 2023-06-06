https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/mikroavtobus-s-tabachnoy-kontrabandoy-iz-abkhazii-byl-zaderzhan-na-granitse-1046183896.html

Микроавтобус с табачной контрабандой из Абхазии был задержан на границе

Микроавтобус с табачной контрабандой из Абхазии был задержан на границе

Рыночная стоимость задержанной партии табачной продукции составила более 500 тысяч рублей. 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T09:40+0300

2023-06-06T09:40+0300

2023-06-06T09:59+0300

сигареты

абхазия

россия

таможня

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Микроавтобус с табачной контрабандой из Абхазии был задержан на границе, сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни. При осмотре с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в полу автомобиля обнаружили тайник, в котором было спрятано 4490 пачек сигарет "MILANO" иностранного производства без российских акцизных марок и специальной маркировкиНезаконно ввозимые сигареты и автомобиль изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий".

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сигареты, абхазия, россия, таможня