https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/mikroavtobus-s-tabachnoy-kontrabandoy-iz-abkhazii-byl-zaderzhan-na-granitse-1046183896.html
Микроавтобус с табачной контрабандой из Абхазии был задержан на границе
Микроавтобус с табачной контрабандой из Абхазии был задержан на границе
Рыночная стоимость задержанной партии табачной продукции составила более 500 тысяч рублей. 06.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-06T09:40+0300
2023-06-06T09:40+0300
2023-06-06T09:59+0300
сигареты
абхазия
россия
таможня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/05/1046178239_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c151046880fe10f9a7c9ec92c2340f42.jpg
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Микроавтобус с табачной контрабандой из Абхазии был задержан на границе, сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни. При осмотре с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в полу автомобиля обнаружили тайник, в котором было спрятано 4490 пачек сигарет "MILANO" иностранного производства без российских акцизных марок и специальной маркировкиНезаконно ввозимые сигареты и автомобиль изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий".
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/05/1046178239_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_fe0ae8d433b633cc8233f1bc2d05d17b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сигареты, абхазия, россия, таможня
сигареты, абхазия, россия, таможня
Микроавтобус с табачной контрабандой из Абхазии был задержан на границе
09:40 06.06.2023 (обновлено: 09:59 06.06.2023)
Рыночная стоимость задержанной партии табачной продукции составила более 500 тысяч рублей.
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Микроавтобус с табачной контрабандой из Абхазии был задержан на границе, сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни.
Таможенники остановили микроавтобус MERSEDES VITO, прибывший из Абхазии.
При осмотре с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в полу автомобиля обнаружили тайник, в котором было спрятано 4490 пачек сигарет "MILANO" иностранного производства без российских акцизных марок и специальной маркировки
Незаконно ввозимые сигареты и автомобиль изъяты.
Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий".