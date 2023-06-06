https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/minzdrav-v-abkhazii-razvivayut-ekstrennuyu-maloinvazivnuyu-khirurgiyu-1046189297.html

Минздрав: в Абхазии развивают экстренную малоинвазивную хирургию

Минздрав: в Абхазии развивают экстренную малоинвазивную хирургию

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Более 20 экстренных операций лапороскопическим путем провели в Республиканской больнице, рассказал министру здравоохранения и.о... 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T11:35+0300

2023-06-06T11:35+0300

2023-06-06T11:57+0300

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Более 20 экстренных операций лапороскопическим путем провели в Республиканской больнице, рассказал министру здравоохранения и.о. главврача Эрик Хатхва. По его словам, раньше в медучреждении проводились только плановые лапороскопические операции.Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что современная малоинвазивная хирургия позволяет проводить сложнейшие операции с минимальным повреждением тканей. "А это быстрое восстановление, меньшие риски, кроме того, сразу после проведения малоинвазивных процедур пациент быстрее возвращается к привычной жизни без серьезных ограничений и длительной реабилитации", - добавил глава Минздрава.Он также подчеркнул, что ведомство рассмотрит вопрос приобретения оборудования для проведения малоинвазивных операций, чтобы дооснастить учреждения.

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