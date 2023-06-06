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Минздрав: в Абхазии развивают экстренную малоинвазивную хирургию
Минздрав: в Абхазии развивают экстренную малоинвазивную хирургию
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Более 20 экстренных операций лапороскопическим путем провели в Республиканской больнице, рассказал министру здравоохранения и.о... 06.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-06T11:35+0300
2023-06-06T11:35+0300
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Более 20 экстренных операций лапороскопическим путем провели в Республиканской больнице, рассказал министру здравоохранения и.о. главврача Эрик Хатхва. По его словам, раньше в медучреждении проводились только плановые лапороскопические операции.Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что современная малоинвазивная хирургия позволяет проводить сложнейшие операции с минимальным повреждением тканей. "А это быстрое восстановление, меньшие риски, кроме того, сразу после проведения малоинвазивных процедур пациент быстрее возвращается к привычной жизни без серьезных ограничений и длительной реабилитации", - добавил глава Минздрава.Он также подчеркнул, что ведомство рассмотрит вопрос приобретения оборудования для проведения малоинвазивных операций, чтобы дооснастить учреждения.
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медицина, минздрав абхазии, абхазия
медицина, минздрав абхазии, абхазия
Минздрав: в Абхазии развивают экстренную малоинвазивную хирургию
11:35 06.06.2023 (обновлено: 11:57 06.06.2023)
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Более 20 экстренных операций лапороскопическим путем провели в Республиканской больнице, рассказал министру здравоохранения и.о. главврача Эрик Хатхва.
По его словам, раньше в медучреждении проводились только плановые лапороскопические операции.
"Ранее у нас проводились исключительно плановые оперативные вмешательства лапороскопическим путем (малоинвазивная хирургия). В основном это операции по удалению желчного пузыря, грыж, также урологические операции. Но в экстренной общей хирургии такие методы ранее не применялись", - рассказал Хатхва.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что современная малоинвазивная хирургия позволяет проводить сложнейшие операции с минимальным повреждением тканей.
"А это быстрое восстановление, меньшие риски, кроме того, сразу после проведения малоинвазивных процедур пациент быстрее возвращается к привычной жизни без серьезных ограничений и длительной реабилитации", - добавил глава Минздрава.
Он также подчеркнул, что ведомство рассмотрит вопрос приобретения оборудования для проведения малоинвазивных операций, чтобы дооснастить учреждения.