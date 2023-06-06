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МВД Абхазии назвало число несовершеннолетних, которые стоят на учете

МВД Абхазии назвало число несовершеннолетних, которые стоят на учете

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Тридцать девять несовершеннолетних состоят на учете в Абхазии за различные правонарушения, сообщила в интервью "Апсны Иахьа" начальник... 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T15:37+0300

2023-06-06T15:37+0300

2023-06-06T15:37+0300

в абхазии

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несовершеннолетние

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Тридцать девять несовершеннолетних состоят на учете в Абхазии за различные правонарушения, сообщила в интервью "Апсны Иахьа" начальник подразделений по делам несовершеннолетних МВД Алина Худякова.По ее словам, с начала года с участием подростков (от 14 до 18 лет) было совершено 8 преступлений, в прошлом году за аналогичный период - 6 преступлений. Как правило, в отношении них применяется мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним родителями или опекунами. Однако, в настоящее время под стражей на время расследования двое находятся под стражей.Худякова также сообщила, что в республике на учете в милиции общественной безопасности за невыполнение родительских обязанностей состоит 31 родитель. "У нас 31 родитель состоит на учете в милиции общественной безопасности за невыполнение родительских обязанностей, половина из них была привлечена к административной ответственности. Родители оштрафованы и находятся под строгим контролем участковых уполномоченных милиции", - сказала она.По словам Алины Худяковой, есть родители, которые страдают алкоголизмом, наркоманией и состоят на учете в наркодиспансере.

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