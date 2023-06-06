https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/novyy-zakon-o-turizme-v-abkhazii-mogut-razrabotat-k-oseni-2023-goda-1046194968.html

Новый Закон "О туризме в Абхазии" могут разработать к осени 2023 года

Новый Закон "О туризме в Абхазии" могут разработать к осени 2023 года

Круглый стол на тему "Туризм в Абхазии. Новый уровень безопасности и качества" открылся в Гагре во вторник, 6 июня. 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T16:15+0300

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2023-06-06T16:15+0300

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ГАГРА, 7 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Новый Закон "О туризме в Абхазии" планируют разработать в республике к осени 2023 года, заявил на круглом столе в Гагре министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.Он уточнил, что в ближайшее время будет создана рабочая комиссия, которая займется разработкой проекта закона. В нее войдут специалисты из разных сфер деятельности.Хишба добавил, что переоценивать значимость туристической отрасли в Абхазии сложно, так как большинство местных жителей так или иначе связаны с этой отраслью.По словам министра, обсуждение законопроекта будет вестись в максимально открытом режиме с привлечением бизнес-сообщества, отельеров, рестораторов, туроператоров, представителей районов страны.В повестку встречи вошли три вопроса - подготовка законопроекта "О туризме в Республике Абхазия", актуальные вопросы безопасности и защиты прав туристов, а также деятельность НП "Абхазо-российская туристическая ассоциация (АРТА)".В круглом столе приняли участие абхазские и российские отельеры, представители туристических компаний, общественных организаций, а также депутаты Парламента и Гагрского районного собрания.

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