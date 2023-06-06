Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/obstrel-kakhovskoy-ges-ukrainskimi-voyskami-glavnoe-1046187196.html
Обстрел Каховской ГЭС украинскими войсками: главное
Обстрел Каховской ГЭС украинскими войсками: главное
Каховская ГЭС — шестая ступень в каскаде гидросооружений на Днепре. Площадь зеркала ее водохранилища составляет 2155 км², а его объем — 13 миллиардов... 06.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-06T11:00+0300
2023-06-06T11:26+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/06/1046187607_0:64:1043:651_1920x0_80_0_0_862a258f72960f6dc43b633512c8c5bd.jpg
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Ночью ВСУ Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что разрушило верхнюю часть плотины, снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Уровень воды продолжает подниматься до 10 метров в Новой Каховке, до 8 в Днепрянах и до 5,3 в Корсунке, он продержится около 72 часов.По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.Власти Новой Каховки эвакуируют жителей из подтопленных районов, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев на видео, опубликованном в телеграм-канале администрации."Ситуация в Новой Каховке по состоянию на 10:15 утра: вода продолжает прибывать, осуществляется эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон", — сказал чиновник..Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Расположена в пяти километрах от Новой Каховки. Российские военные взяли станцию под контроль в самом начале военной спецоперации. С тех пор ВСУ практически непрерывно обстреливают ГЭС и Новую Каховку. Еще в октябре Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы электростанции, по которой ВСУ специально наносят прицельные удары.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/06/1046187607_46:0:998:714_1920x0_80_0_0_e8277ec3f738f7cdbb0ee5e7e21cc8cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина
россия, украина

Обстрел Каховской ГЭС украинскими войсками: главное

11:00 06.06.2023 (обновлено: 11:26 06.06.2023)
© Foto / Администрация городаВ Новой Каховке началась эвакуация из подтопленных зон после обстрела ГЭС
В Новой Каховке началась эвакуация из подтопленных зон после обстрела ГЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2023
© Foto / Администрация города
Подписаться на
НовостиTelegram
Каховская ГЭС — шестая ступень в каскаде гидросооружений на Днепре. Площадь зеркала ее водохранилища составляет 2155 км², а его объем — 13 миллиардов кубометров.
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Ночью ВСУ Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что разрушило верхнюю часть плотины, снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.
В зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, где проживают 22 тысячи человек, заявил глава правительства Херсонской области.
Уровень воды продолжает подниматься до 10 метров в Новой Каховке, до 8 в Днепрянах и до 5,3 в Корсунке, он продержится около 72 часов.
По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.
Власти Новой Каховки эвакуируют жителей из подтопленных районов, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев на видео, опубликованном в телеграм-канале администрации.
"Ситуация в Новой Каховке по состоянию на 10:15 утра: вода продолжает прибывать, осуществляется эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон", — сказал чиновник..
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Расположена в пяти километрах от Новой Каховки. Российские военные взяли станцию под контроль в самом начале военной спецоперации. С тех пор ВСУ практически непрерывно обстреливают ГЭС и Новую Каховку. Еще в октябре Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы электростанции, по которой ВСУ специально наносят прицельные удары.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0