https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/obstrel-kakhovskoy-ges-ukrainskimi-voyskami-glavnoe-1046187196.html

Обстрел Каховской ГЭС украинскими войсками: главное

Обстрел Каховской ГЭС украинскими войсками: главное

Каховская ГЭС — шестая ступень в каскаде гидросооружений на Днепре. Площадь зеркала ее водохранилища составляет 2155 км², а его объем — 13 миллиардов... 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T11:00+0300

2023-06-06T11:00+0300

2023-06-06T11:26+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Ночью ВСУ Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что разрушило верхнюю часть плотины, снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Уровень воды продолжает подниматься до 10 метров в Новой Каховке, до 8 в Днепрянах и до 5,3 в Корсунке, он продержится около 72 часов.По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.Власти Новой Каховки эвакуируют жителей из подтопленных районов, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев на видео, опубликованном в телеграм-канале администрации."Ситуация в Новой Каховке по состоянию на 10:15 утра: вода продолжает прибывать, осуществляется эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон", — сказал чиновник..Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Расположена в пяти километрах от Новой Каховки. Российские военные взяли станцию под контроль в самом начале военной спецоперации. С тех пор ВСУ практически непрерывно обстреливают ГЭС и Новую Каховку. Еще в октябре Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы электростанции, по которой ВСУ специально наносят прицельные удары.

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