https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/parad-kontsertov-put-dlinoyu-v-desyat-let--1046197230.html

"Парад концертов": путь длиною в десять лет

"Парад концертов": путь длиною в десять лет

Фестиваль классической музыки “Парад концертов” для выпускников Сухумского музыкального училища будет проходить с 6 по 8 июня. 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T17:56+0300

2023-06-06T17:56+0300

2023-06-06T17:56+0300

в абхазии

видео из пресс-центра

пресс-центр

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культура

абхазия

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В пресс-центре Sputnik Абхазия организаторы фестиваля рассказали, как в этом году пройдет "Парад концертов"."Парад концертов" - музыкальная программа, которая проходит в Абхазии уже более 10 лет. Главная цель - музыкальное образование абхазских школьников.За время существования программы, как рассказала в пресс-центре Sputnik руководитель и автор проекта, директор Сухумского музучилища Нинель Бжания, было осуществлено несколько просветительских проектов.Еще одна часть фестиваля - парад концертов. По словам Бжания, после успешного выступления абхазских детей в рамках международного конкурса “Новое созвездие”, стало понятно, что они готовы к большой сцене и игре с музыкальным оркестром. Так организаторы фестиваля решили проводить ежегодные концерты для учеников с участием оркестра.Еще одна составляющая фестиваля - сольные концерты выпускников музыкального училища.

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