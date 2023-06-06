https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/pitsunda-popala-v-desyatku-ekologicheski-chistykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-iyune-1046180825.html

Пицунда попала в десятку экологически чистых направлений для отдыха в июне

Пицунда попала в десятку экологически чистых направлений для отдыха в июне

Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, отмечается 5 июня. В России в - День эколога. 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T08:55+0300

2023-06-06T08:55+0300

2023-06-06T10:20+0300

в абхазии

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отдых в абхазии

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гагрский район

экология

туристы

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Пицунда попала в топ самых экологически чистые направления для отдыха в июне 2023 года, следует из данных российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Первое место осталось за Кисловодском, второе - Голубицкая, расположенная в Краснодарском крае. На третьем - Зеленоградск, город в Калининградской области, лежащий рядом со знаменитой Куршской косой.Летом, по предварительным оценкам, Абхазию могут посетить до 1 миллиона туристов из России. В том числе около 60% – в рамках однодневных экскурсий из Сочи.

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абхазия, отдых в абхазии, пицунда, гагрский район, экология, туристы