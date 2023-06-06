https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/pitsunda-popala-v-desyatku-ekologicheski-chistykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-iyune-1046180825.html
Пицунда попала в десятку экологически чистых направлений для отдыха в июне
Пицунда попала в десятку экологически чистых направлений для отдыха в июне
Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, отмечается 5 июня. В России в - День эколога. 06.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-06T08:55+0300
2023-06-06T08:55+0300
2023-06-06T10:20+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Пицунда попала в топ самых экологически чистые направления для отдыха в июне 2023 года, следует из данных российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Первое место осталось за Кисловодском, второе - Голубицкая, расположенная в Краснодарском крае. На третьем - Зеленоградск, город в Калининградской области, лежащий рядом со знаменитой Куршской косой.Летом, по предварительным оценкам, Абхазию могут посетить до 1 миллиона туристов из России. В том числе около 60% – в рамках однодневных экскурсий из Сочи.
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абхазия, отдых в абхазии, пицунда, гагрский район, экология, туристы
абхазия, отдых в абхазии, пицунда, гагрский район, экология, туристы
Пицунда попала в десятку экологически чистых направлений для отдыха в июне
08:55 06.06.2023 (обновлено: 10:20 06.06.2023)
Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, отмечается 5 июня. В России в - День эколога.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Пицунда попала в топ самых экологически чистые направления для отдыха в июне 2023 года, следует из данных российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Первое место осталось за Кисловодском, второе - Голубицкая, расположенная в Краснодарском крае. На третьем - Зеленоградск, город в Калининградской области, лежащий рядом со знаменитой Куршской косой.
Десять экологически чистых направления для отдыха в июне:
Город
Средняя стоимость ночи (руб)
Средняя продолжительность поездки
Кисловодск, Ставропольский край
3037
8 ночей
Голубицкая, Краснодарский край
2776
9 ночей
Зеленоградск, Калининградская область
4318
6 ночей
Архипо-Осиповка, Краснодарский край
3494
9 ночей
Евпатория, Крым
3169
11 ночей
Пицунда, Абхазия
3456
9 ночей
Красная Поляна, Краснодарский край
4689
5 ночей
Сортавала, Карелия
5151
3 ночи
Железноводск, Ставропольский край
1973
8 ночей
Чемал, Алтай
5127
5 ночей
Летом, по предварительным оценкам, Абхазию могут посетить до 1 миллиона туристов из России. В том числе около 60% – в рамках однодневных экскурсий из Сочи.