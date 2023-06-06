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Пицунда попала в десятку экологически чистых направлений для отдыха в июне
Пицунда попала в десятку экологически чистых направлений для отдыха в июне
Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, отмечается 5 июня. В России в - День эколога. 06.06.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Пицунда попала в топ самых экологически чистые направления для отдыха в июне 2023 года, следует из данных российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Первое место осталось за Кисловодском, второе - Голубицкая, расположенная в Краснодарском крае. На третьем - Зеленоградск, город в Калининградской области, лежащий рядом со знаменитой Куршской косой.Летом, по предварительным оценкам, Абхазию могут посетить до 1 миллиона туристов из России. В том числе около 60% – в рамках однодневных экскурсий из Сочи.
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абхазия, отдых в абхазии, пицунда, гагрский район, экология, туристы
абхазия, отдых в абхазии, пицунда, гагрский район, экология, туристы

Пицунда попала в десятку экологически чистых направлений для отдыха в июне

08:55 06.06.2023 (обновлено: 10:20 06.06.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Пицундский маяк
Пицундский маяк - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, отмечается 5 июня. В России в - День эколога.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Пицунда попала в топ самых экологически чистые направления для отдыха в июне 2023 года, следует из данных российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Первое место осталось за Кисловодском, второе - Голубицкая, расположенная в Краснодарском крае. На третьем - Зеленоградск, город в Калининградской области, лежащий рядом со знаменитой Куршской косой.
Десять экологически чистых направления для отдыха в июне:

Город

Средняя стоимость ночи (руб)

Средняя продолжительность поездки

Кисловодск, Ставропольский край

3037

8 ночей

Голубицкая, Краснодарский край

2776

9 ночей

Зеленоградск, Калининградская область

4318

6 ночей

Архипо-Осиповка, Краснодарский край

3494

9 ночей

Евпатория, Крым

3169

11 ночей

Пицунда, Абхазия

3456

9 ночей

Красная Поляна, Краснодарский край

4689

5 ночей

Сортавала, Карелия

5151

3 ночи

Железноводск, Ставропольский край

1973

8 ночей

Чемал, Алтай

5127

5 ночей

Летом, по предварительным оценкам, Абхазию могут посетить до 1 миллиона туристов из России. В том числе около 60% – в рамках однодневных экскурсий из Сочи.
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