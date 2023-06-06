https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/pod-mnogovekovoy-lipoy-kak-otmetili-den-rozhdeniya-pushkina-v-sukhume-1046193074.html

Под многовековой липой: как отметили день рождения Пушкина в Сухуме

Под многовековой липой: как отметили день рождения Пушкина в Сухуме

День рождения великого русского поэта Александра Пушкина традиционно отметили возложением цветов к памятнику поэта в Сухуме, а также чтением стихов под сенью... 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T15:00+0300

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Мероприятия, посвященные дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина, начались с возложения цветов к его памятнику в Сухуме.В Ботаническом саду уже 11 год подряд в этот день проходит памятная встреча под многовековой липой.На мероприятии перед зрителями выступили литераторы, которые рассказали о значимости Пушкина для русской и мировой поэзии, прочли переводы его стихотворений на абхазский язык. Ученики сухумских школ прочли стихи Пушкина и показали театрализованные представления по его произведениям.День рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина отмечается 6 июня. В этот день в России и в мире также отмечается День русского языка.

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