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Российские таможенники пресекли контрабанду оружия из Абхазии
Российские таможенники пресекли контрабанду оружия из Абхазии
Оружие обнаружили в машине, следовавшей из Абхазии в Россию. 06.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-06T19:40+0300
2023-06-06T19:40+0300
2023-06-06T19:40+0300
россия
абхазия
таможня
государственная граница
оружие
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Российские таможенники пресекли контрабанду оружия из Абхазии, сообщает служба Сочи по Краснодарской таможне. На посту МАПП "Адлер" был остановлен автомобиль "ВАЗ 2107", прибывший из Абхазии. Водитель, гражданин Абхазии 1977 года рождения, ничего не заявлял, о товарах, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу.Разрешительные документы органов внутренних дел на перемещение оружия и боеприпасов через таможенную границу ЕАЭС у мужчины отсутствовали. Оружие, боеприпасы, транспортное средство изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда огнестрельного оружия", которая предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, абхазия, таможня, государственная граница, оружие
россия, абхазия, таможня, государственная граница, оружие
Российские таможенники пресекли контрабанду оружия из Абхазии
Оружие обнаружили в машине, следовавшей из Абхазии в Россию.
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Российские таможенники пресекли контрабанду оружия из Абхазии, сообщает служба Сочи по Краснодарской таможне.
На посту МАПП "Адлер" был остановлен автомобиль "ВАЗ 2107", прибывший из Абхазии.
При досмотре таможенники нашли в бардачке пистолет "Glock 1594-01" и 14 патронов к нему калибра 9 мм.
Водитель, гражданин Абхазии 1977 года рождения, ничего не заявлял, о товарах, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу.
Разрешительные документы органов внутренних дел на перемещение оружия и боеприпасов через таможенную границу ЕАЭС у мужчины отсутствовали.
Оружие, боеприпасы, транспортное средство изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда огнестрельного оружия", которая предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.