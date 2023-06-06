https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/rossiyskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-oruzhiya-iz-abkhazii-1046204721.html

Российские таможенники пресекли контрабанду оружия из Абхазии

Российские таможенники пресекли контрабанду оружия из Абхазии

Оружие обнаружили в машине, следовавшей из Абхазии в Россию. 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T19:40+0300

2023-06-06T19:40+0300

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россия

абхазия

таможня

государственная граница

оружие

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Российские таможенники пресекли контрабанду оружия из Абхазии, сообщает служба Сочи по Краснодарской таможне. На посту МАПП "Адлер" был остановлен автомобиль "ВАЗ 2107", прибывший из Абхазии. Водитель, гражданин Абхазии 1977 года рождения, ничего не заявлял, о товарах, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу.Разрешительные документы органов внутренних дел на перемещение оружия и боеприпасов через таможенную границу ЕАЭС у мужчины отсутствовали. Оружие, боеприпасы, транспортное средство изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда огнестрельного оружия", которая предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

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россия, абхазия, таможня, государственная граница, оружие