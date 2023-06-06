https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/solntse-russkoy-poezii-den-rozhdeniya-pushkina-otmetili-v-sukhume-1046191341.html

Солнце русской поэзии: день рождения Пушкина отметили в Сухуме

Солнце русской поэзии: день рождения Пушкина отметили в Сухуме

Великий классик русской литературы, автор множества произведений, переведенных на десятки языков мира, Александр Пушкин родился 224 года назад. 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T12:55+0300

2023-06-06T12:55+0300

2023-06-06T14:15+0300

в абхазии

александр пушкин

сухум

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культура

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СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. День рождения великого русского поэта Александра Пушкина традиционно отметили возложением цветов к памятнику поэта в Сухуме, а также чтением стихов под сенью многовековой липы в Сухумском ботаническом саду.У памятника великого русского поэта состоялась церемония возложения цветов, в ней приняли участие поэты, писатели, представители научной интеллигенции, общественные деятели, вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.В Ботаническом саду уже 11 год подряд в этот день проходит памятная встреча под многовековой липой.Вице-премьер правительства Абхазии, министр финансов Владимир Делба приветствовал собравшихся."Мы сегодня отмечаем поистине великий праздник – день рождения гения русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Во всем мире люди говорят на разных языках, но как мы знаем, когда произносится слово Пушкин – оно становится всем узнаваемым, знакомым. На мой взгляд это потому, что его произведения оказали огромное влияние на творчество и писателей и поэтов всего мира", - подчеркнул он.В рамках мероприятия перед зрителями выступили литераторы, которые рассказали о значимости Пушкина для русской и мировой поэзии, прочли переводы его стихотворений на абхазский язык. Ученики сухумских школ прочли стихи Пушкина и показали театрализованные представления по его произведениям.После перед поклонниками творчества Александра Пушкина выступил Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа, который перевел на абхазский язык роман в стихах "Евгений Онегин"."Дорогие друзья, любители абхазской и русской поэзии, ценители художественного слова, дорогой посол России в Абхазии Михаил Александрович. Ныне исполнилось 11 лет как у нас в Абхазии ежегодно отмечается день рождения великого русского поэта Пушкина – одного из самых признанных гениев мировой литературы. Я благодарен всем тем, кто в течение этого времени помогал проводить эту замечательную дату, в первую очередь Наталью Васильевну Каюн, кто приходил и радовался с нами, сеял разумное, доброе, вечное", - сказал он.День рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина отмечается 6 июня. В этот день в России и в мире также отмечается День русского языка.

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