https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/zubets-rasskazal-chto-lyazhet-v-osnovu-valyuty-briks-1046164236.html
Зубец рассказал, что ляжет в основу валюты БРИКС
Зубец рассказал, что ляжет в основу валюты БРИКС
По мнению доктора экономических наук, проректора Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, оптимальными вариантами новой валюты БРИКС может... 06.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-06T10:25+0300
2023-06-06T10:25+0300
2023-06-06T10:47+0300
радио
подкасты
валюта
брикс
деньги
финансы
экономика
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/05/1046164068_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_43bd423d9e48ba8490d70364f63f8a84.jpg
Зубец рассказал, что ляжет в основу валюты БРИКС
Зубец рассказал, что ляжет в основу валюты БРИКС
Страны БРИКС попросили общий банк блока предоставить рекомендации о том, как могла бы работать новая совместная валюта, сообщает агентство Bloomberg.Зубец отметил, что новая совместная валюта сможет использоваться в расчетах не только БРИКС, но и ШОС, ЕАЭС и другими блоками.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/05/1046164068_0:0:1072:804_1920x0_80_0_0_7823f44f7c7a8cac25b3394eb7cff5a7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, валюта, брикс, деньги, финансы, экономика, шос, аудио
подкасты, валюта, брикс, деньги, финансы, экономика, шос, аудио
Зубец рассказал, что ляжет в основу валюты БРИКС
10:25 06.06.2023 (обновлено: 10:47 06.06.2023)
По мнению доктора экономических наук, проректора Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, оптимальными вариантами новой валюты БРИКС может стать юань, либо ее формирование на основе полезных ископаемых или сельскохозяйственного экспорта.
Страны БРИКС попросили общий банк блока предоставить рекомендации о том, как могла бы работать новая совместная валюта, сообщает агентство Bloomberg.
"Оптимальным вариантом является юань: его использование в качестве международной валюты стран БРИКС. Второй вариант – формирование валюты либо с опорой на золото, либо на корзину металлов, нефти, зерна и другого сельскохозяйственного экспорта, который есть у всех стран БРИКС и может стать обеспечением этой единой валюты", – сказал он.
Зубец отметил, что новая совместная валюта сможет использоваться в расчетах не только БРИКС, но и ШОС, ЕАЭС и другими блоками.