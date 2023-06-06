Зубец рассказал, что ляжет в основу валюты БРИКС

"Оптимальным вариантом является юань: его использование в качестве международной валюты стран БРИКС. Второй вариант – формирование валюты либо с опорой на золото, либо на корзину металлов, нефти, зерна и другого сельскохозяйственного экспорта, который есть у всех стран БРИКС и может стать обеспечением этой единой валюты", – сказал он.