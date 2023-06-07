https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/bolee-30-naselennykh-punktov-podtopilo-v-khersonskoy-oblasti-posle-podryva-ges-1046219587.html

Более 30 населенных пунктов подтопило в Херсонской области после подрыва ГЭС

Более 30 населенных пунктов подтопило в Херсонской области после подрыва ГЭС

По словам главы региона, в верховьях зоны затопления, у Новой Каховки, вода начала спадать, в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — сегодня ожидается максимум... 07.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-07T19:21+0300

2023-06-07T19:21+0300

2023-06-07T19:21+0300

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. После подрыва и разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области было затоплено 35 населенных пунктов, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."На данную минуту из затопленных населённых пунктов эвакуировано 1,5 тысяч человек, для приёма людей открыты 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест", - написал он.Сальдо также сообщил, что подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на территории области. Сейчас над устранением последствий катастрофы работают профильные министерства, областные и окружные администрации, спасатели и военные. Глава области подчеркнул, что система оказания помощи населению налажена и работает, ситуация находится под контролем.Каховская ГЭС — шестая ступень в каскаде гидросооружений на Днепре. Площадь зеркала ее водохранилища составляет 2155 км², а его объем — 13 миллиардов кубометров.Шестого июня около двух часов ночи верхняя часть дамбы Каховской ГЭС разрушилась из-за обстрела ВСУ. Администрация Новокаховского городского округа уточнила: удар нанесли из украинской ракетной системы залпового огня “Ольха”. Начался неконтролируемый сброс воды.По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/razrushenie-kakhovskoy-ges-terroristam-ne-dano-ni-pobedit-ni-vyzhit-1046209185.html

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