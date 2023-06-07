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Часть Сухума останется без света в четверг, 8 июня
Часть Сухума останется без света в четверг, 8 июня
Отключение электричества связано с ремонтно-профилактическими работами на подстанции "ИЭПиТ". 07.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-07T13:40+0300
2023-06-07T13:40+0300
2023-06-07T14:06+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Часть Сухума останется без света завтра, 8 июня, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Отключения затронут абонентов подстанции "ИЭПиТ". Света не будет с 10:00 до 15:00."Черноморэнерго" поясняет, что отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами, и приносит извинения за доставленные неудобства.
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абхазия, новости, черноморэнерго
Часть Сухума останется без света в четверг, 8 июня
13:40 07.06.2023 (обновлено: 14:06 07.06.2023)
Отключение электричества связано с ремонтно-профилактическими работами на подстанции "ИЭПиТ".
СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Часть Сухума останется без света завтра, 8 июня, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Отключения затронут абонентов подстанции "ИЭПиТ". Света не будет с 10:00 до 15:00.
"Черноморэнерго" поясняет, что отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами, и приносит извинения за доставленные неудобства.