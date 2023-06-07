https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/meditsinskie-pokazaniya-kak-lechebnye-uchrezhdeniya-abkhazii-gotovyat-k-tursezonu-1046209645.html
Медицинские показания: как лечебные учреждения Абхазии готовят к турсезону
Медицинские показания: как лечебные учреждения Абхазии готовят к турсезону
Туристический сезон в Абхазии уже начался. К нему готовились не только гостиницы и отели, но и медучреждения. Организационные вопросы министр здравоохранения... 07.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-07T14:22+0300
2023-06-07T14:22+0300
2023-06-07T14:22+0300
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В интервью радио Sputnik начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация рассказал, как медучреждения готовятся к курортному сезону.По его словам, подготовка, прежде всего, – обеспеченность больниц расходными материалами, лекарственными препаратами и транспортом.В этом году, пояснил Кация, ожидается большой наплыв туристов, соответственно увеличится нагрузка на медицинские учреждения Сухума и западных районов. Поэтому помощь абхазским специалистам окажут российские коллеги.Подробнее о том, какие специалисты нужны больницам и как будет организована их работа, смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, абхазия, минздрав абхазии, отдых в абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, минздрав абхазии, отдых в абхазии, видео
Медицинские показания: как лечебные учреждения Абхазии готовят к турсезону
Туристический сезон в Абхазии уже начался. К нему готовились не только гостиницы и отели, но и медучреждения. Организационные вопросы министр здравоохранения Эдуард Бутба обсудил с главврачами районных больниц 31 мая.
В интервью радио Sputnik начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация рассказал, как медучреждения готовятся к курортному сезону.
По его словам, подготовка, прежде всего, – обеспеченность больниц расходными материалами, лекарственными препаратами и транспортом.
В этом году, пояснил Кация, ожидается большой наплыв туристов, соответственно увеличится нагрузка на медицинские учреждения Сухума и западных районов. Поэтому помощь абхазским специалистам окажут российские коллеги.
Подробнее о том, какие специалисты нужны больницам и как будет организована их работа, смотрите в нашем видео.