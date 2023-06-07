https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/posrednik-belyaeva-o-proverke-i-kontrole-obektov-v-turisticheskiy-sezon-1046210871.html

Посредник: Беляева о проверке и контроле объектов в туристический сезон

Посредник: Беляева о проверке и контроле объектов в туристический сезон

Как проверяют объекты питания и размещения, какие нарушения выявляются и каково качество морской воды в туристический сезон, об этом в эфире радио Sputnik... 07.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-07T15:22+0300

2023-06-07T15:22+0300

2023-06-07T15:22+0300

радио

подкасты

посредник

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

морская вода

туризм

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Посредник: Беляева о проверке и контроле объектов в туристический сезон Посредник: Беляева о проверке и контроле объектов в туристический сезон

Наибольшее беспокойство, по мнению санврача, вызывают сезонные объекты, которые строятся на время. Согласно законодательству, их можно проверить один раз в год, потому проверка объектов в этот раз будет осуществляться с применением лабораторных методов исследования, сказала Беляева в эфире радио."Очень частое нарушение на объекте – отсутствие медицинской книжки. Предприниматели принимают на работу людей и забывают о том, что надо допускать к кухне человека только тогда, когда он показывает медицинскую книжку. Это недопустимо, потому как у нас большое количество заболеваемости туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями. Нарушение наказывается штрафом, но они малодейственные", – отметила Беляева.О том, как санитарные врачи следят за качеством воды в бассейнах на туристических объектах, за состоянием морской воды, как проверяют продуктовые магазины, слушайте в аудиофайле.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, посредник, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, морская вода, туризм, аудио