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Турбаза: Кокоскир о гастротуризме в Абхазии
Турбаза: Кокоскир о гастротуризме в Абхазии
Как развивать гастротуризм в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал директор Национальной туристической компании Руслан Кокоскир. 07.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-07T17:42+0300
2023-06-07T17:42+0300
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Турбаза: Кокоскир о гастротуризме в Абхазии
Турбаза: Кокоскир о гастротуризме в Абхазии
Гастротуризм – вид отдыха, во время которого человек знакомится с национальными блюдами той страны, в которую он приехал, узнает секреты готовки от местных поваров, знакомится с культурой страны таким образом. Это направление набирает обороты, а как обстоит дело с гастротуризмом в Абхазии и как его развивать, рассказал директор Национальной туристической компании Руслан Кокоскир.Такое направление, как гастротуризм, в Абхазии пока слабо развито, и есть много направлений, по которым его можно развивать, отметил Кокоскир. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Турбаза: Кокоскир о гастротуризме в Абхазии
17:42 07.06.2023 (обновлено: 18:38 07.06.2023)
Как развивать гастротуризм в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал директор Национальной туристической компании Руслан Кокоскир.
Гастротуризм – вид отдыха, во время которого человек знакомится с национальными блюдами той страны, в которую он приехал, узнает секреты готовки от местных поваров, знакомится с культурой страны таким образом. Это направление набирает обороты, а как обстоит дело с гастротуризмом в Абхазии и как его развивать, рассказал директор Национальной туристической компании Руслан Кокоскир.
Такое направление, как гастротуризм, в Абхазии пока слабо развито, и есть много направлений, по которым его можно развивать, отметил Кокоскир.
Подробности слушайте в аудиофайле.