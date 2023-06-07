https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/turbaza-kokoskir-o-gastroturizme-v-abkhazii-1046192807.html

Турбаза: Кокоскир о гастротуризме в Абхазии

Турбаза: Кокоскир о гастротуризме в Абхазии

Как развивать гастротуризм в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал директор Национальной туристической компании Руслан Кокоскир. 07.06.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Кокоскир о гастротуризме в Абхазии Турбаза: Кокоскир о гастротуризме в Абхазии

Гастротуризм – вид отдыха, во время которого человек знакомится с национальными блюдами той страны, в которую он приехал, узнает секреты готовки от местных поваров, знакомится с культурой страны таким образом. Это направление набирает обороты, а как обстоит дело с гастротуризмом в Абхазии и как его развивать, рассказал директор Национальной туристической компании Руслан Кокоскир.Такое направление, как гастротуризм, в Абхазии пока слабо развито, и есть много направлений, по которым его можно развивать, отметил Кокоскир. Подробности слушайте в аудиофайле.

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