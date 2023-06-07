https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/zhitelya-primorya-zaderzhali-za-shpionazh-v-interesakh-ukrainy-1046207872.html

Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах Украины

Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах Украины

Задержанный находится под стражей, возбуждено уголовное дело о государственной измене. 07.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Жителя Приморского края задержали по подозрению в шпионаже в пользу украинской военной разведки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России."Следственным управлением ФСБ России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Обвиняемый задержан, находится под стражей", – говорится в публикации.В сообщении поясняется, что задержанный собирал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры и передавал их украинским спецслужбам, осознавая, что эти данные могут быть использованы для подрыва безопасности России.

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