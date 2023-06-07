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Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах Украины
Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах Украины
Задержанный находится под стражей, возбуждено уголовное дело о государственной измене. 07.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-07T10:34+0300
2023-06-07T10:34+0300
2023-06-07T10:35+0300
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Жителя Приморского края задержали по подозрению в шпионаже в пользу украинской военной разведки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России."Следственным управлением ФСБ России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Обвиняемый задержан, находится под стражей", – говорится в публикации.В сообщении поясняется, что задержанный собирал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры и передавал их украинским спецслужбам, осознавая, что эти данные могут быть использованы для подрыва безопасности России.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
фсб, россия
Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах Украины
10:34 07.06.2023 (обновлено: 10:35 07.06.2023)
Задержанный находится под стражей, возбуждено уголовное дело о государственной измене.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik.
Жителя Приморского края задержали по подозрению в шпионаже в пользу украинской военной разведки, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
"Следственным управлением ФСБ России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Обвиняемый задержан, находится под стражей", – говорится в публикации.
В сообщении поясняется, что задержанный собирал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры и передавал их украинским спецслужбам, осознавая, что эти данные могут быть использованы для подрыва безопасности России.