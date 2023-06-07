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Журова рассказала о межпарламентском взаимодействии России и Абхазии
Журова рассказала о межпарламентском взаимодействии России и Абхазии
О встрече с российскими коллегами – депутатами Парламента Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала депутат Госдумы России Светлана Журова. 07.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-07T11:06+0300
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Журова рассказала о межпарламентском взаимодействии России и Абхазии
Журова рассказала о межпарламентском взаимодействии России и Абхазии
Депутаты Парламента Абхазии встретились с зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светланой Журовой и обсудили вопросы, связанные с деятельностью комиссии по сотрудничеству между Народным Собранием Абхазии и Госдумой. Были затронуты отдельные темы, связанные с социально-экономической и гуманитарной областями, а также вопросы законотворческой деятельности. О чем именно шла речь и как развивать сотрудничество, рассказал Светлана Журова. Так, по ее словам, депутаты Госдумы России и Народного Собрания Абхазии обсудят вопросы упрощения пересечения российско-абхазской границы и восстановления Сухумского аэропорта. "Для нас особенно важные вопросы – граница и аэропорт. Эти два вопроса мы ставили и в декабре. И сейчас мы должны более подробно ознакомиться с результатами того, что сделано. Улучшение работы государственной границы, особенно с российской стороны, и расширение и увеличение пропускных пунктов. В этом году будет серьезный наплыв туристов", – отметила Журова.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, сотрудничество, парламент абхазии, госдума рф, аудио
Журова рассказала о межпарламентском взаимодействии России и Абхазии
11:06 07.06.2023 (обновлено: 11:27 07.06.2023)
О встрече с российскими коллегами – депутатами Парламента Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала депутат Госдумы России Светлана Журова.
Депутаты Парламента Абхазии встретились с зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светланой Журовой и обсудили вопросы, связанные с деятельностью комиссии по сотрудничеству между Народным Собранием Абхазии и Госдумой. Были затронуты отдельные темы, связанные с социально-экономической и гуманитарной областями, а также вопросы законотворческой деятельности. О чем именно шла речь и как развивать сотрудничество, рассказал Светлана Журова.
Так, по ее словам, депутаты Госдумы России и Народного Собрания Абхазии обсудят вопросы упрощения пересечения российско-абхазской границы и восстановления Сухумского аэропорта.
"Для нас особенно важные вопросы – граница и аэропорт. Эти два вопроса мы ставили и в декабре. И сейчас мы должны более подробно ознакомиться с результатами того, что сделано. Улучшение работы государственной границы, особенно с российской стороны, и расширение и увеличение пропускных пунктов. В этом году будет серьезный наплыв туристов", – отметила Журова.