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Журова рассказала о межпарламентском взаимодействии России и Абхазии

Журова рассказала о межпарламентском взаимодействии России и Абхазии

О встрече с российскими коллегами – депутатами Парламента Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала депутат Госдумы России Светлана Журова. 07.06.2023, Sputnik Абхазия

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Журова рассказала о межпарламентском взаимодействии России и Абхазии Журова рассказала о межпарламентском взаимодействии России и Абхазии

Депутаты Парламента Абхазии встретились с зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светланой Журовой и обсудили вопросы, связанные с деятельностью комиссии по сотрудничеству между Народным Собранием Абхазии и Госдумой. Были затронуты отдельные темы, связанные с социально-экономической и гуманитарной областями, а также вопросы законотворческой деятельности. О чем именно шла речь и как развивать сотрудничество, рассказал Светлана Журова. Так, по ее словам, депутаты Госдумы России и Народного Собрания Абхазии обсудят вопросы упрощения пересечения российско-абхазской границы и восстановления Сухумского аэропорта. "Для нас особенно важные вопросы – граница и аэропорт. Эти два вопроса мы ставили и в декабре. И сейчас мы должны более подробно ознакомиться с результатами того, что сделано. Улучшение работы государственной границы, особенно с российской стороны, и расширение и увеличение пропускных пунктов. В этом году будет серьезный наплыв туристов", – отметила Журова.Слушайте подкаст.

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