https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/abkhazskie-deputaty-prinyali-v-pervom-chtenii-izmeneniya-v-zakon-o-statistike-1046223440.html

Абхазские депутаты приняли в первом чтении изменения в закон о статистике

Абхазские депутаты приняли в первом чтении изменения в закон о статистике

Изменения касаются обработки разрозненных данных органов управления и приведения их к единому знаменателю, что необходимо для принятия решений. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T12:40+0300

2023-06-08T12:40+0300

2023-06-08T13:59+0300

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон "О статистической деятельности" в первом чтении. Проект представил депутат Беслан Халваш. "Статистические данные у нас в стране разнятся по разным органам госуправления. Есть необходимость, чтобы данные собирались в одном месте, чтобы страна при принятии решений руководствовалась именно данными органом управления в области статистики, потому что данные очень разнятся. Государство должно пользоваться конкретными, уже обработанными цифрами",- сказал он.

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