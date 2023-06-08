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Абхазские депутаты приняли в первом чтении изменения в закон о статистике
Абхазские депутаты приняли в первом чтении изменения в закон о статистике
Изменения касаются обработки разрозненных данных органов управления и приведения их к единому знаменателю, что необходимо для принятия решений. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T12:40+0300
2023-06-08T12:40+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон "О статистической деятельности" в первом чтении. Проект представил депутат Беслан Халваш. "Статистические данные у нас в стране разнятся по разным органам госуправления. Есть необходимость, чтобы данные собирались в одном месте, чтобы страна при принятии решений руководствовалась именно данными органом управления в области статистики, потому что данные очень разнятся. Государство должно пользоваться конкретными, уже обработанными цифрами",- сказал он.
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Абхазские депутаты приняли в первом чтении изменения в закон о статистике
12:40 08.06.2023 (обновлено: 13:59 08.06.2023)
Изменения касаются обработки разрозненных данных органов управления и приведения их к единому знаменателю, что необходимо для принятия решений.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в закон "О статистической деятельности" в первом чтении.
Проект представил депутат Беслан Халваш.
"Статистические данные у нас в стране разнятся по разным органам госуправления. Есть необходимость, чтобы данные собирались в одном месте, чтобы страна при принятии решений руководствовалась именно данными органом управления в области статистики, потому что данные очень разнятся. Государство должно пользоваться конкретными, уже обработанными цифрами",- сказал он.