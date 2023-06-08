https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/chamyan-ob-urozhae-klubniki-ne-povezlo-v-etom-godu-1046213366.html

Чамян об урожае клубники: не повезло в этом году

Чамян об урожае клубники: не повезло в этом году

Об урожае клубники и проблемах при выращивании ягоды в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала фермер из Гулрыпшского района Альбина Чамян. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T10:16+0300

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радио

абхазия

клубника

урожай

фермеры

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Чамян об урожае клубники: не повезло в этом году Чамян об урожае клубники: не повезло в этом году

Фермер из села Кацикыт Гулрыпшского района Альбина Чамян раньше занималась выращиванием арбузов, уже четыре года как перешла на клубнику. Начинали с 15 тысяч корней ягоды, в настоящее время масштабы увеличили в разы."В этом году совсем мало клубники. Даже меньше половины прошлогоднего урожая. У нас 40 или 50 тысяч корней, а продали всего тонны две. Это совсем мало. Неурожайный год, клубника сгнила. Сижу вот опять и убираю траву, а толку нет. Клубника не любит дождливую погоду. Мы выращиваем ягоду на грунте… В этом году нам не везет", – сказала Чамян.Полная версия беседы в аудиофайле.Экспорт клубники сократился вдвое по сравнению с прошлым годом. С начала 2023 года из Абхазии вывезли 48 тонн клубники. За аналогичный период 2022 года - 113 тонны, в этот же период в 2021-м – 352 тонны. Как сообщили в ГТК Абхазии, причина – уменьшение урожая из-за дождливой весны. Ягоду планируют продавать на местном рынке, так как экспортировать ее в небольших количествах невыгодно.

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