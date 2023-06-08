https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/chamyan-ob-urozhae-klubniki-ne-povezlo-v-etom-godu-1046213366.html
Чамян об урожае клубники: не повезло в этом году
Чамян об урожае клубники: не повезло в этом году
Об урожае клубники и проблемах при выращивании ягоды в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала фермер из Гулрыпшского района Альбина Чамян. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T10:16+0300
2023-06-08T10:16+0300
2023-06-08T10:17+0300
радио
абхазия
клубника
урожай
фермеры
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/07/1046213473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b048b05feb6b6c843bc129a00d3665e4.jpg
Чамян об урожае клубники: не повезло в этом году
Чамян об урожае клубники: не повезло в этом году
Фермер из села Кацикыт Гулрыпшского района Альбина Чамян раньше занималась выращиванием арбузов, уже четыре года как перешла на клубнику. Начинали с 15 тысяч корней ягоды, в настоящее время масштабы увеличили в разы."В этом году совсем мало клубники. Даже меньше половины прошлогоднего урожая. У нас 40 или 50 тысяч корней, а продали всего тонны две. Это совсем мало. Неурожайный год, клубника сгнила. Сижу вот опять и убираю траву, а толку нет. Клубника не любит дождливую погоду. Мы выращиваем ягоду на грунте… В этом году нам не везет", – сказала Чамян.Полная версия беседы в аудиофайле.Экспорт клубники сократился вдвое по сравнению с прошлым годом. С начала 2023 года из Абхазии вывезли 48 тонн клубники. За аналогичный период 2022 года - 113 тонны, в этот же период в 2021-м – 352 тонны. Как сообщили в ГТК Абхазии, причина – уменьшение урожая из-за дождливой весны. Ягоду планируют продавать на местном рынке, так как экспортировать ее в небольших количествах невыгодно.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/07/1046213473_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d71279b3ee1fe96904d5578e98e3ce8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, клубника, урожай, фермеры, подкасты, аудио
абхазия, клубника, урожай, фермеры, подкасты, аудио
Чамян об урожае клубники: не повезло в этом году
10:16 08.06.2023 (обновлено: 10:17 08.06.2023)
Об урожае клубники и проблемах при выращивании ягоды в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала фермер из Гулрыпшского района Альбина Чамян.
Фермер из села Кацикыт Гулрыпшского района Альбина Чамян раньше занималась выращиванием арбузов, уже четыре года как перешла на клубнику. Начинали с 15 тысяч корней ягоды, в настоящее время масштабы увеличили в разы.
"В этом году совсем мало клубники. Даже меньше половины прошлогоднего урожая. У нас 40 или 50 тысяч корней, а продали всего тонны две. Это совсем мало. Неурожайный год, клубника сгнила. Сижу вот опять и убираю траву, а толку нет. Клубника не любит дождливую погоду. Мы выращиваем ягоду на грунте… В этом году нам не везет", – сказала Чамян.
Полная версия беседы в аудиофайле
.
Экспорт клубники сократился вдвое по сравнению с прошлым годом. С начала 2023 года из Абхазии вывезли 48 тонн клубники. За аналогичный период 2022 года - 113 тонны, в этот же период в 2021-м – 352 тонны. Как сообщили в ГТК Абхазии, причина – уменьшение урожая из-за дождливой весны. Ягоду планируют продавать на местном рынке, так как экспортировать ее в небольших количествах невыгодно.