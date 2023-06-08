https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/golye-zaprety-i-novye-prazdniki-chto-obsuzhdali-deputaty-abkhazii-1046232390.html
"Голые" запреты и новые праздники: что обсуждали депутаты Абхазии
"Голые" запреты и новые праздники: что обсуждали депутаты Абхазии
Очередное заседание сессии Парламента Абхазии, на повестке которого было 22 вопроса, состоялось в четверг, 8 июня. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T20:02+0300
2023-06-08T20:02+0300
2023-06-08T21:01+0300
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Первым на сессии Парламента было обсуждено внесение изменений в Административный кодекс, касающихся штрафов за неподобающий вид в общественных местах и транспорте. Таким образом, с 1 августа 2023 года появление на улицах, стадионах, в скверах, парках и других местах, кроме пляжей, в купальниках или обнаженном виде влечет за собой наложение штрафа в 6000 рублей. В первом чтении депутатами был принят Таможенный кодекс Абхазии. Его приняли впервые с 1990-х. Документ был разработан совместно с российскими экспертами в рамках процедуры гармонизации законодательств между государствами. Внебюджетные фонды республики представили отчеты об исполнении бюджета за 2022 года, которые были приняты Парламентом. На сессии также были внесены изменения в закон "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" и закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия". Согласно изменениям, центральный или территориальный орган внутренних дел уполномочен выдавать паспорта и разрешения на временное проживание до конца 2023 года. По решению депутатов в Абхазии будут праздновать еще три профессиональных праздника – День дипломатической службы, День спасателя и День работника статистики. Эти дни будут рабочими. Из повестки были исключены вопросы, касающиеся внесения новых видов товаров в перечень тех, что по закону не облагаются налогом на добавленную стоимость, а также вопрос о создании комиссии по контролю за расходованием средств, выделенных Министерству обороны в 2023 году.
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мультимедиа, видео, абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии, видео
мультимедиа, видео, абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии, видео
"Голые" запреты и новые праздники: что обсуждали депутаты Абхазии
20:02 08.06.2023 (обновлено: 21:01 08.06.2023)
Очередное заседание сессии Парламента Абхазии, на повестке которого было 22 вопроса, состоялось в четверг, 8 июня.
Первым на сессии Парламента было обсуждено внесение изменений в Административный кодекс, касающихся штрафов за неподобающий вид в общественных местах и транспорте.
Таким образом, с 1 августа 2023 года появление на улицах, стадионах, в скверах, парках и других местах, кроме пляжей, в купальниках или обнаженном виде влечет за собой наложение штрафа в 6000 рублей.
В первом чтении депутатами был принят Таможенный кодекс Абхазии. Его приняли впервые с 1990-х. Документ был разработан совместно с российскими экспертами в рамках процедуры гармонизации законодательств между государствами.
Внебюджетные фонды республики представили отчеты об исполнении бюджета за 2022 года, которые были приняты Парламентом.
На сессии также были внесены изменения в закон "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" и закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия". Согласно изменениям, центральный или территориальный орган внутренних дел уполномочен выдавать паспорта и разрешения на временное проживание до конца 2023 года.
По решению депутатов в Абхазии будут праздновать еще три профессиональных праздника – День дипломатической службы, День спасателя и День работника статистики. Эти дни будут рабочими.
Из повестки были исключены вопросы, касающиеся внесения новых видов товаров в перечень тех, что по закону не облагаются налогом на добавленную стоимость, а также вопрос о создании комиссии по контролю за расходованием средств, выделенных Министерству обороны в 2023 году.