https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/inal-gabliya-prinyal-uchastie-v-forume-ministrov-obrazovaniya-v-kazani-1046223282.html

Инал Габлия принял участие в форуме министров образования в Казани

Инал Габлия принял участие в форуме министров образования в Казани

Форум проходит в столице Татарстана, Казани, с 7 по 9 июня. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T14:45+0300

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Министр просвещения Абхазии Инал Габлия принял участие в международном форуме министров образования "Формируя будущее" в Казани, сообщает пресс-служба ведомства. В рамках форума министры просвещения обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с детьми с ОВЗ и с молодежью, детский отдых, обучение русскому языку за рубежом.Инал Габлия на форуме встретится, в том числе, со своими коллегами из России и Южной Осетии, представителями Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана.

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