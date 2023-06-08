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Инал Габлия принял участие в форуме министров образования в Казани
Инал Габлия принял участие в форуме министров образования в Казани
Форум проходит в столице Татарстана, Казани, с 7 по 9 июня. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T14:45+0300
2023-06-08T14:45+0300
2023-06-08T14:45+0300
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Министр просвещения Абхазии Инал Габлия принял участие в международном форуме министров образования "Формируя будущее" в Казани, сообщает пресс-служба ведомства. В рамках форума министры просвещения обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с детьми с ОВЗ и с молодежью, детский отдых, обучение русскому языку за рубежом.Инал Габлия на форуме встретится, в том числе, со своими коллегами из России и Южной Осетии, представителями Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана.
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Инал Габлия принял участие в форуме министров образования в Казани
Форум проходит в столице Татарстана, Казани, с 7 по 9 июня.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Министр просвещения Абхазии Инал Габлия принял участие в международном форуме министров образования "Формируя будущее" в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.
В мероприятии принимают участие делегации из более чем 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. В их числе министры из Беларуси, Киргизии, Сирии, Конго, Египта, Венесуэлы и других стран.
В рамках форума министры просвещения обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с детьми с ОВЗ и с молодежью, детский отдых, обучение русскому языку за рубежом.
Инал Габлия на форуме встретится, в том числе, со своими коллегами из России и Южной Осетии, представителями Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана.