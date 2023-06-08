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Народное Собрание Абхазии внесло изменения в закон о международных договорах

Народное Собрание Абхазии внесло изменения в закон о международных договорах

Сессия VII созыва Народного Собрания Абхазии состоялась в Сухуме в четверг, 8 июня. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T12:01+0300

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент внес изменения в закон "О международных договорах Республики Абхазия" в первом чтении.В пояснительной записке говорится, что проект разработан с целью нового изложения части 2 статьи 7, регламентирующей условия информирования Народного Собрания о международных договорах."В связи с тем, что статья 11 Закона устанавливает, что по международным договорам, участницей которых намеревается стать Республика Абхазия, а также по проектам международных договоров, подлежащих ратификации, по инициативе Народного Собрания при необходимости проводится - соответствующая научная экспертиза, считаем целесообразным закрепление за Парламентом Республики Абхазия возможности получения информации о готовящихся к подписанию международных договорах Республики Абхазия на стадии их подготовки", - говорится в пояснительной записке.Указывается, что изменения помогут осуществлять более детальную подготовку проектов договоров и избежать возможных правовых коллизий.

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