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Найдено тело Адгура Бгеу
Найдено тело Адгура Бгеу
Поиски велись пять дней и осложнялись бурным течением реки из-за прошедших дождей. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T10:54+0300
2023-06-08T10:54+0300
2023-06-08T11:15+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Тело Адгура Бгеу, которое унесла река Бзыбь, обнаружили в нижнем течении реки в районе села Калдахуара, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. "Поиски велись пятеро суток. В них были задействованы сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС РА, Государственной инспекции по маломерным судам, ПСО города Гагры, ПЧС Гудаутского района. Вместе со спасателями пропавшего искали и его родственники", - говорится в сообщении. Машину гражданина Абхазии, 37-летнего Адгура Бгеу обнаружили в районе слияния рек Бзыбь и Гега в Рицинском ущелье в воскресенье, 4 июня. Самого водителя, по предварительной версии, от удара выбросило в реку.
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абхазия, мчс абхазии, новости
Найдено тело Адгура Бгеу
10:54 08.06.2023 (обновлено: 11:15 08.06.2023)
Поиски велись пять дней и осложнялись бурным течением реки из-за прошедших дождей.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Тело Адгура Бгеу, которое унесла река Бзыбь, обнаружили в нижнем течении реки в районе села Калдахуара, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
"Поиски велись пятеро суток. В них были задействованы сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС РА, Государственной инспекции по маломерным судам, ПСО города Гагры, ПЧС Гудаутского района. Вместе со спасателями пропавшего искали и его родственники", - говорится в сообщении.
Машину гражданина Абхазии, 37-летнего Адгура Бгеу обнаружили в районе слияния рек Бзыбь и Гега в Рицинском ущелье в воскресенье, 4 июня. Самого водителя, по предварительной версии, от удара выбросило в реку.