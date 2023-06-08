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Сухум останется без воды в пятницу 9 июня
Сухум останется без воды в пятницу 9 июня
Отключения воды связаны с ремонтом водопровода и канализационного коллектора. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T17:17+0300
2023-06-08T17:17+0300
2023-06-08T17:26+0300
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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Столица Абхазии останется без питьевой воды завтра, 9 июня, сообщает пресс-служба сухумского "Водоканала".Подача воды будет прекращена с 00:00 до 21:00 и затронет Новый район, Старый поселок, районы улиц Эшба, Адыгейской и Дзидзария, районы ВИЭМа, Маяка и рынка, а также центральную и нагорную части города, уточняется в сообщении.Неудобства связаны с работами на водопроводе в районе улиц Дзидзария и Эшба, а также ремонтом канализационного коллектора на улице Назадзе.
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абхазия, новости, сухум
Сухум останется без воды в пятницу 9 июня
17:17 08.06.2023 (обновлено: 17:26 08.06.2023)
Отключения воды связаны с ремонтом водопровода и канализационного коллектора.
СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Столица Абхазии останется без питьевой воды завтра, 9 июня, сообщает пресс-служба сухумского "Водоканала".
Подача воды будет прекращена с 00:00 до 21:00 и затронет Новый район, Старый поселок, районы улиц Эшба, Адыгейской и Дзидзария, районы ВИЭМа, Маяка и рынка, а также центральную и нагорную части города, уточняется в сообщении.
Неудобства связаны с работами на водопроводе в районе улиц Дзидзария и Эшба, а также ремонтом канализационного коллектора на улице Назадзе.