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Сухум останется без воды в пятницу 9 июня

Сухум останется без воды в пятницу 9 июня

Отключения воды связаны с ремонтом водопровода и канализационного коллектора. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T17:17+0300

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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Столица Абхазии останется без питьевой воды завтра, 9 июня, сообщает пресс-служба сухумского "Водоканала".Подача воды будет прекращена с 00:00 до 21:00 и затронет Новый район, Старый поселок, районы улиц Эшба, Адыгейской и Дзидзария, районы ВИЭМа, Маяка и рынка, а также центральную и нагорную части города, уточняется в сообщении.Неудобства связаны с работами на водопроводе в районе улиц Дзидзария и Эшба, а также ремонтом канализационного коллектора на улице Назадзе.

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