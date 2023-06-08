https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/tamozhennyy-kodeks-abkhazii-vveden-v-deystvie-v-pervom-chtenii-1046223157.html

Таможенный кодекс Абхазии введен в действие в первом чтении

Таможенный кодекс Абхазии введен в действие в первом чтении

Предыдущий Таможенный кодекс был разработан еще в 1990-х годах. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T12:16+0300

2023-06-08T12:16+0300

2023-06-08T13:31+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/05/1031955619_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_658f9f31f43b1fbf1ddf7d4055e77d56.jpg

СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии ввело в действие в первом чтении Таможенный кодекс Абхазии. Заместитель председателя ГТК Аляса Лабахуа, в свою очередь, добавил, что кодекс состоит из десяти разделов, 65 глав и 488 статей. Он предусматривает порядок пересечения товаров через границу, их декларирования, порядок совершения различных таможенных операций. Кодекс разработан впервые в современной истории Абхазии, предыдущий был разработан еще в 90-х годах.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости