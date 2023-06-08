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Таможенный кодекс Абхазии введен в действие в первом чтении
Таможенный кодекс Абхазии введен в действие в первом чтении
Предыдущий Таможенный кодекс был разработан еще в 1990-х годах. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T12:16+0300
2023-06-08T12:16+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии ввело в действие в первом чтении Таможенный кодекс Абхазии. Заместитель председателя ГТК Аляса Лабахуа, в свою очередь, добавил, что кодекс состоит из десяти разделов, 65 глав и 488 статей. Он предусматривает порядок пересечения товаров через границу, их декларирования, порядок совершения различных таможенных операций. Кодекс разработан впервые в современной истории Абхазии, предыдущий был разработан еще в 90-х годах.
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Таможенный кодекс Абхазии введен в действие в первом чтении
12:16 08.06.2023 (обновлено: 13:31 08.06.2023)
Предыдущий Таможенный кодекс был разработан еще в 1990-х годах.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии ввело в действие в первом чтении Таможенный кодекс Абхазии.
По словам представителя президента в Парламенте Анри Барциц, для создания проекта кодекса была проведена работа с российскими партнерами в рамках программы гармонизации законодательств двух стран. Документ прошел процедуры согласования в органах власти Абхазии.
Заместитель председателя ГТК Аляса Лабахуа, в свою очередь, добавил, что кодекс состоит из десяти разделов, 65 глав и 488 статей. Он предусматривает порядок пересечения товаров через границу, их декларирования, порядок совершения различных таможенных операций.
Кодекс разработан впервые в современной истории Абхазии, предыдущий был разработан еще в 90-х годах.