https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/abkhazskie-tamozhenniki-izyali-pochti-200-blokov-tabachnoy-kontrabandy-1046249791.html

Абхазские таможенники изъяли почти 200 блоков табачной контрабанды

Абхазские таможенники изъяли почти 200 блоков табачной контрабанды

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские таможенники изъяли почти 200 блоков табачной контрабанды за один день, сообщает Государственный таможенный комитет. 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T15:35+0300

2023-06-09T15:35+0300

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абхазия

сигареты

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские таможенники изъяли почти 200 блоков табачной контрабанды за один день, сообщает Государственный таможенный комитет. В тот же день в поселке Цандрипш был остановлен автомобиль под управлением того же гражданина, в нем обнаружили 194 блока. Все материалы по правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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