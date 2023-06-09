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Абхазские таможенники изъяли почти 200 блоков табачной контрабанды
Абхазские таможенники изъяли почти 200 блоков табачной контрабанды
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские таможенники изъяли почти 200 блоков табачной контрабанды за один день, сообщает Государственный таможенный комитет. 09.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-09T15:35+0300
2023-06-09T15:35+0300
2023-06-09T16:25+0300
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские таможенники изъяли почти 200 блоков табачной контрабанды за один день, сообщает Государственный таможенный комитет. В тот же день в поселке Цандрипш был остановлен автомобиль под управлением того же гражданина, в нем обнаружили 194 блока. Все материалы по правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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таможня, абхазия, сигареты
таможня, абхазия, сигареты
Абхазские таможенники изъяли почти 200 блоков табачной контрабанды
15:35 09.06.2023 (обновлено: 16:25 09.06.2023)
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские таможенники изъяли почти 200 блоков табачной контрабанды за один день, сообщает Государственный таможенный комитет.
В ходе реализации оперативной информации был задержан россиянин, который пытался ввезти в Абхазию 100 блоков.
В тот же день в поселке Цандрипш был остановлен автомобиль под управлением того же гражданина, в нем обнаружили 194 блока.
Все материалы по правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.