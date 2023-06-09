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Александр Новак прибыл с рабочей поездкой в Абхазию

Александр Новак прибыл с рабочей поездкой в Абхазию

Правительственная делегация России посетит Гагру, Пицунду и Сухум. 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T14:05+0300

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ПСОУ, 9 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Зампредседателя правительства России Александр Новак прибыл с рабочим поездкой в Абхазию, передает корреспондент Sputnik.Гостей встретили на российско-абхазской границе вице-президент Абхазии Бадра Гунба, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин, вице-премьер и министр экономики республики Кристина Озган, глава Администрации президента Джансух Нанба, глава Гагрского района Юрий Хагуш.В Российскую делегацию входят начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, замминистра энергетики Евгений Грабчак, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.Гости посетят приморский парк в Гагре, "Курорт Пицунда", Сухумский аэропорт, также запланирована встреча с президентом Абхазии Асланом Бжания.

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