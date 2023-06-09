https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/aslan-bzhaniya-prinyal-zampredsedatelya-pravitelstva-rossii-aleksandra-novaka-1046255204.html

Аслан Бжания принял зампредседателя Правительства России Александра Новака

Аслан Бжания принял зампредседателя Правительства России Александра Новака

В Абхазию с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T18:53+0300

2023-06-09T18:53+0300

2023-06-09T18:53+0300

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания принял заместителя председателя Правительства России Александра Новака."Добро пожаловать в Абхазию, я очень рад, что вы сегодня приехали к нам. Руководство Абхазии, наши граждане связывают с вашим приездом большие надежды, потому как мы с вами уже некоторое время обсуждаем существенные вопросы. Уверен в том, что ваш приезд придаст дополнительный импульс для решения вопросов, которые находятся в нашем совместном ведении", – сказал президент.Александр Новак выразил благодарность Аслану Бжания за приглашение посетить республику."Абхазия - наш стратегический партнер и во внешнеполитической деятельности и с точки зрения взаимоотношений, развития торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул зампредседателя Правительства России.Связи между Россией и Абхазией активно развиваются, добавил Александр Новак."Абхазия увеличивает рост своей экономики, ВВП. Россия содействует финансово, чтобы реализовать инфраструктурные проекты, обеспечить стабильность финансовую. У нас растет торгово-экономический оборот, по прошлому году он вырос на 73%, и я считаю, что это не предел, потому что есть большой потенциал в самых различных областях", - сказал Новак.9 июня с рабочим визитом в Абхазию прибыл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.В составе делегации из России начальник Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, замминистра экономразвития Дмитрий Вольвач, замминистра энергетики Евгений Грабчак, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.

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