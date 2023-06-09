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Главный четверг: Лобода о развитии архитектуры Гагры
Главный четверг: Лобода о развитии архитектуры Гагры
Об архитектурном облике Гагры, работе архитектурного управления, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказала главный архитектор района Диана... 09.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-09T11:55+0300
2023-06-09T11:55+0300
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Главный четверг: Лобода о развитии архитектуры Гагры
Главный четверг: Лобода о развитии архитектуры Гагры
Каков архитектурный облик города-курорта Гагра, насколько он комфортен для туристов и для местных жителей, как внешне меняется Гагра и что зависит от отдела по надзору за архитектурой и строительством администрации Гагрского района? Подробно об этом в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, гагра, архитектура, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, гагра, архитектура, аудио
Главный четверг: Лобода о развитии архитектуры Гагры
11:55 09.06.2023 (обновлено: 12:16 09.06.2023)
Об архитектурном облике Гагры, работе архитектурного управления, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказала главный архитектор района Диана Лобода.
Каков архитектурный облик города-курорта Гагра, насколько он комфортен для туристов и для местных жителей, как внешне меняется Гагра и что зависит от отдела по надзору за архитектурой и строительством администрации Гагрского района?
Подробно об этом в аудиофайле
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