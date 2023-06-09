https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/glavnyy-chetverg-loboda-o-razvitii-arkhitektury-gagry--1046236954.html

Главный четверг: Лобода о развитии архитектуры Гагры

Главный четверг: Лобода о развитии архитектуры Гагры

Об архитектурном облике Гагры, работе архитектурного управления, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказала главный архитектор района Диана... 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T11:55+0300

2023-06-09T11:55+0300

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Главный четверг: Лобода о развитии архитектуры Гагры Главный четверг: Лобода о развитии архитектуры Гагры

Каков архитектурный облик города-курорта Гагра, насколько он комфортен для туристов и для местных жителей, как внешне меняется Гагра и что зависит от отдела по надзору за архитектурой и строительством администрации Гагрского района? Подробно об этом в аудиофайле.

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