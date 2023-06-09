https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/instruktor-gornogo-turizma-rasskazala-o-normakh-povedeniya-v-gorakh--1046242634.html
Инструктор горного туризма рассказала о нормах поведения в горах
Инструктор горного туризма рассказала о нормах поведения в горах
Инструктор горно-пешеходного туризма Инна Журавлева в интервью радио Sputnik рассказала, какие правила нужно соблюдать. 09.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-09T14:50+0300
2023-06-09T14:50+0300
2023-06-09T14:50+0300
радио
подкасты
абхазия
горы
опасность
туризм
отдых в абхазии
отдых в горах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/09/1046242396_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_635970f0a22159a4c4287c2dc33e4194.jpg
Инструктор о безопасном отдыхе в горах
Инструктор о безопасном отдыхе в горах
Инна Журавлева напомнила, что сейчас в горах полноводные реки, поэтому к ним не стоит подходить близко, необходимо держаться дальше от отвесных скал, от мест, где могут произойти камнепады. "Особенно после ливневых дождей возможны камнепады, так как земля ползет. Уже открываются альпийские луга. Ни в коем случае нельзя ходить в одиночку по лесу или по вершинам. Обязательно нужно кого-то ставить в известность, ходить небольшими группами или в сопровождении опытных гидов", – сказала эксперт. Она также отметила, что в горах есть свои нормы поведения. "Не купаться в горных озерах, реки вброд не переходить. В горах другое солнце, поэтому нужно соответственно одеваться – рубахи, головные уборы. Многие гости приезжают в неподобающем виде, сильно сгорают. Всегда нужно предупреждать, когда куда-то идете, потому что очень легко заблудиться, хотя есть тропинки. Не ходить в туман", – рассказала Инна Журавлева. Подробнее слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/09/1046242396_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c6a5ab9942f29e5214e0cd62e21812f4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, горы, опасность, туризм, отдых в абхазии, отдых в горах, аудио
подкасты, абхазия, горы, опасность, туризм, отдых в абхазии, отдых в горах, аудио
Инструктор горного туризма рассказала о нормах поведения в горах
Инструктор горно-пешеходного туризма Инна Журавлева в интервью радио Sputnik рассказала, какие правила нужно соблюдать.
Инна Журавлева напомнила, что сейчас в горах полноводные реки, поэтому к ним не стоит подходить близко, необходимо держаться дальше от отвесных скал, от мест, где могут произойти камнепады.
"Особенно после ливневых дождей возможны камнепады, так как земля ползет. Уже открываются альпийские луга. Ни в коем случае нельзя ходить в одиночку по лесу или по вершинам. Обязательно нужно кого-то ставить в известность, ходить небольшими группами или в сопровождении опытных гидов", – сказала эксперт.
Она также отметила, что в горах есть свои нормы поведения.
"Не купаться в горных озерах, реки вброд не переходить. В горах другое солнце, поэтому нужно соответственно одеваться – рубахи, головные уборы. Многие гости приезжают в неподобающем виде, сильно сгорают. Всегда нужно предупреждать, когда куда-то идете, потому что очень легко заблудиться, хотя есть тропинки. Не ходить в туман", – рассказала Инна Журавлева.
Подробнее слушайте в аудиофайле
.