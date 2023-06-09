https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/kalyagina-o-turpotoke-v-abkhaziyu-sezon-2023-goda-uzhe-sostoyalsya--1046230595.html

Калягина о турпотоке в Абхазию: сезон 2023 года уже состоялся

Калягина о турпотоке в Абхазию: сезон 2023 года уже состоялся

О том, как в Абхазии начался летний туристический сезон, о предпочтениях туристов и трендах года в интервью радио Sputnik рассказала президент Абхазского союза... 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T09:40+0300

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Калягина о турпотоке в Абхазию: сезон 2023 года уже состоялся Калягина о турпотоке в Абхазию: сезон 2023 года уже состоялся

Как сообщила Анна Калягина, в Абхазии уже два дня наблюдается плотный турпоток. "Сезон 2023 уже состоялся, можно думать о межсезонье и следующем годе, а на этот сезон надо планировать хороший сервис и качество", – отметила Калягина. Подробности слушайте в аудиофайле.

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