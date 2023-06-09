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Калягина о турпотоке в Абхазию: сезон 2023 года уже состоялся
Калягина о турпотоке в Абхазию: сезон 2023 года уже состоялся
О том, как в Абхазии начался летний туристический сезон, о предпочтениях туристов и трендах года в интервью радио Sputnik рассказала президент Абхазского союза... 09.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-09T09:40+0300
2023-06-09T09:40+0300
2023-06-09T10:14+0300
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Калягина о турпотоке в Абхазию: сезон 2023 года уже состоялся
Калягина о турпотоке в Абхазию: сезон 2023 года уже состоялся
Как сообщила Анна Калягина, в Абхазии уже два дня наблюдается плотный турпоток. "Сезон 2023 уже состоялся, можно думать о межсезонье и следующем годе, а на этот сезон надо планировать хороший сервис и качество", – отметила Калягина. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, туристы, отдых в абхазии, отели, аудио
подкасты, абхазия, туристы, отдых в абхазии, отели, аудио
Калягина о турпотоке в Абхазию: сезон 2023 года уже состоялся
09:40 09.06.2023 (обновлено: 10:14 09.06.2023)
О том, как в Абхазии начался летний туристический сезон, о предпочтениях туристов и трендах года в интервью радио Sputnik рассказала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.
Как сообщила Анна Калягина, в Абхазии уже два дня наблюдается плотный турпоток.
"Сезон 2023 уже состоялся, можно думать о межсезонье и следующем годе, а на этот сезон надо планировать хороший сервис и качество", – отметила Калягина.
Подробности слушайте в аудиофайле
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