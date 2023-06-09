https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/nasyschennyy-grafik-kak-vstretili-chlenov-pravitelstva-rossii-v-abkhazii-1046256393.html
Насыщенный график: как встретили членов Правительства России в Абхазии
Насыщенный график: как встретили членов Правительства России в Абхазии
Правительственная делегация России во главе с зампредом Александром Новаком прибыла в Абхазию с рабочей поездкой в пятницу, 9 июня. 09.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-09T20:00+0300
2023-06-09T20:00+0300
2023-06-09T21:08+0300
в абхазии
александр новак
абхазия
россия
политика
экономика
гагрский район
пицунда
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Высокопоставленных гостей встретили на российско-абхазской границе, делегация посетила Гагру, место строительства гостиничного комплекса в Пицунде, глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба рассказал гостям о "Курорте Пицунда", подробнее читайте в материале Sputnik.Встреча и первая остановкаЧленов правительства России встречали на российско-абхазской границе вице-президент Абхазии Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, вице-премьер и министр экономики республики Кристина Озган, глава Администрации президента Джансух Нанба, глава Гагрского района Юрий Хагуш.Рабочий график был плотным. Гостям и принимающей стороне еще предстояло посетить Гагру, Пицунду, Сухумский аэропорт и встретиться с президентом Абхазии Асланом Бжания. Российская делегация представлена начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача, замминистра энергетики Евгения Грабчака, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Бабича.Первую остановку совершили у гагрской колоннады, где спокойно гуляли туристы и на память фотографировались молодожены. С приездом кортежа там стало гораздо оживленнее. Все внимание людей переключилось на чиновников.Глава Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба рассказал, что по Инвестиционной программе социально-экономического развития страны на капитальный ремонт колоннады, набережной и на ряд работ внутри приморского парка было потрачено 145 миллионов рублей."Очень красиво", - резюмировал Новак.Новый проектОт Гагры кортеж направился в Пицунду. Заехали на территорию вблизи пансионата "Самшитовая роща", где в 2026 году планируют открыть крупный гостиничный комплекс на 46 гектарах земли.Представители строящей компании подробно рассказали о целях и задачах, которые они ставят перед собой.Комплекс будет называться "Москва Резорт". Его общая площадь будет составлять 2000 квадратных метров, а на строительство потратят 31 миллиард рублей. При разработке архитектуры объекта, пришли к мнению о необходимости сохранения самого озера и насаждения реликтовой пицундской сосны."Поэтому вписывали все в ландшафт. Старались избежать урбанизма, создать природные округлые формы, что получилось, на наш взгляд. Здания спускаются каскадом к морю, образуя форму амфитеатра, внутри которого будут располагаться бассейны с морской водой", - уточнил представитель компании.Также будет создан спортивный кластер с площадками, в том числе с водными видами спорта. Отельная часть комплекса будет состоять из 450 номеров и 2334 апартаментов под длительную аренду. Предприниматели рассчитывают принимать ежегодно более 200 тысяч туристов.Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач уточнил, что в рамках новой Инвестпрограммы было найдено решение проблемы с нехваткой электроэнергии. Для этого модернизируют подстанции в поселке Бзыбь и селе Алахадзы, а также построят несколько километров канализационной системы, которая будет подключена к очистным сооружениям.Александр Новак поинтересовался, есть ли сейчас пляж на обсуждаемой территории и какой он. Ему ответили, что пляж есть и его протяженность более двух километров. Экскурс в историю и классикаДалее все направились к объедению пансионатов "Курорт Пицунда". У фонтана "Ныряльщики" гостей ждал глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба, который рассказал историю этого объекта и поделился интересными фактами о нем.На этом экскурсия по Пицунде не закончилась. Из курорта прямиком направились в Пицундский храм, в органном зале которого выступила солистка Абхазской государственной филармонии Кристина Эшба под аккомпанемент своего супруга, органиста Луки Гаделия.После нескольких исполненных композиций, Новак подошел к артистам и поблагодарил их. При этом признался, что никогда раньше не слышал вживую звучание органа.Из Пицунды кортеж направился в Сухумский аэропорт имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
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Бадри Есиава
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александр новак, абхазия, россия, политика, экономика, гагрский район, пицунда
александр новак, абхазия, россия, политика, экономика, гагрский район, пицунда
Насыщенный график: как встретили членов Правительства России в Абхазии
20:00 09.06.2023 (обновлено: 21:08 09.06.2023)
Бадри Есиава
Корреспондент Sputnik
Правительственная делегация России во главе с зампредом Александром Новаком прибыла в Абхазию с рабочей поездкой в пятницу, 9 июня.
Высокопоставленных гостей встретили на российско-абхазской границе, делегация посетила Гагру, место строительства гостиничного комплекса в Пицунде, глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба рассказал гостям о "Курорте Пицунда", подробнее читайте в материале Sputnik.
Встреча и первая остановка
Членов правительства России встречали на российско-абхазской границе вице-президент Абхазии Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, вице-премьер и министр экономики республики Кристина Озган, глава Администрации президента Джансух Нанба, глава Гагрского района Юрий Хагуш.
Рабочий график был плотным. Гостям и принимающей стороне еще предстояло посетить Гагру, Пицунду, Сухумский аэропорт и встретиться с президентом Абхазии Асланом Бжания.
Российская делегация представлена начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача, замминистра энергетики Евгения Грабчака, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Бабича.
Первую остановку совершили у гагрской колоннады, где спокойно гуляли туристы и на память фотографировались молодожены. С приездом кортежа там стало гораздо оживленнее. Все внимание людей переключилось на чиновников.
Глава Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба рассказал, что по Инвестиционной программе социально-экономического развития страны на капитальный ремонт колоннады, набережной и на ряд работ внутри приморского парка было потрачено 145 миллионов рублей.
"Очень красиво", - резюмировал Новак.
Новый проект
От Гагры кортеж направился в Пицунду. Заехали на территорию вблизи пансионата "Самшитовая роща", где в 2026 году планируют открыть крупный гостиничный комплекс на 46 гектарах земли.
Представители строящей компании подробно рассказали о целях и задачах, которые они ставят перед собой.
Комплекс будет называться "Москва Резорт". Его общая площадь будет составлять 2000 квадратных метров, а на строительство потратят 31 миллиард рублей. При разработке архитектуры объекта, пришли к мнению о необходимости сохранения самого озера и насаждения реликтовой пицундской сосны.
"Поэтому вписывали все в ландшафт. Старались избежать урбанизма, создать природные округлые формы, что получилось, на наш взгляд. Здания спускаются каскадом к морю, образуя форму амфитеатра, внутри которого будут располагаться бассейны с морской водой", - уточнил представитель компании.
Также будет создан спортивный кластер с площадками, в том числе с водными видами спорта. Отельная часть комплекса будет состоять из 450 номеров и 2334 апартаментов под длительную аренду. Предприниматели рассчитывают принимать ежегодно более 200 тысяч туристов.
Персонал будет состоять из 2000 человек, в том числе будут набирать сотрудников из местных жителей. Они пройдут обучающие курсы на Красной поляне, им выделят жилье, а для их детей построят школу.
Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач уточнил, что в рамках новой Инвестпрограммы было найдено решение проблемы с нехваткой электроэнергии. Для этого модернизируют подстанции в поселке Бзыбь и селе Алахадзы, а также построят несколько километров канализационной системы, которая будет подключена к очистным сооружениям.
Александр Новак поинтересовался, есть ли сейчас пляж на обсуждаемой территории и какой он. Ему ответили, что пляж есть и его протяженность более двух километров.
Экскурс в историю и классика
Далее все направились к объедению пансионатов "Курорт Пицунда". У фонтана "Ныряльщики" гостей ждал глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба, который рассказал историю этого объекта и поделился интересными фактами о нем.
"Первые постояльцы этого пансионата – были рабочие, которые его строили. Здесь 2600 мест. Сюда приезжали отдыхать из разных стран – Польша, Чехословакия, ГДР. Может быть не столь важно, но не могу не отметить, что вся барная культура в стране зародилась здесь", - поделился Хишба.
На этом экскурсия по Пицунде не закончилась. Из курорта прямиком направились в Пицундский храм, в органном зале которого выступила солистка Абхазской государственной филармонии Кристина Эшба под аккомпанемент своего супруга, органиста Луки Гаделия.
После нескольких исполненных композиций, Новак подошел к артистам и поблагодарил их. При этом признался, что никогда раньше не слышал вживую звучание органа.
Из Пицунды кортеж направился в Сухумский аэропорт имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.