Названы объекты, ремонтируемые за счет резервных фондов правительства и президента Абхазии
10:20 09.06.2023 (обновлено: 11:33 09.06.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия Парламента
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Из республиканского бюджета, резервных фондов президента и правительства Абхазии в настоящее время финансируются ремонтные работы по 28 мероприятиям на общую сметную стоимость 279 млн 242 тыс руб, рассказал премьер-министру Александру Анкваб глава Управления капитального строительства Тимур Агрба.
Он уточнил, что уже профинансировано около 175 млн 773 тыс рублей.
По распоряжению президента Абхазии работы ведутся на пяти объектах:
выпрямление русла в реке Кодор – стоимость работ более 30 млн 447 тыс руб,
восстановление моста через реку Аалдзга в селе Пакуашь Очамчирского района – 15 млн 313 тыс руб,
ремонт кровли жилого дома на улице Горького в Ткуарчале – сметная стоимость более 6 млн 585 тыс руб,
ремонтно-восстановительные работы в Сухумском пантеоне – стоимость 7 млн 893 тыс руб.
Из резервного фонда правительства финансируется более 13 объектов на общую сметную стоимость 86 млн 417 тыс руб:
Дом-музей Нестора Лакоба в Сухуме,
ремонт кровли жилого дома по проспекту Ардзинба в Ткуарчале,
реконструкция кровли здания Сухумского городского суда,
ремонт объектов на КПП "Псоу",
капитальный ремонт детского сада в Пицунде, в том числе сетей внешнего электроснабжения,
капитальный ремонт кровли здания Генпрокуратуры,
ремонтные работы студий АГТРК и другие.
По данным УКСа, из республиканского бюджета финансируется более семи объектов на общую сметную стоимость выше 137 млн руб:
капитальный ремонт фасада квартирного дома в госхозе "Субтропик" Сухумского района;
укрепление оползневого склона на улице Добровольцев в Гудауте;
строительно-монтажные работы в фельдшерско-акушерских пунктах в Очамчырском районе;
капитальный ремонт теннисного корта на улице Абазинская в Сухуме;
реконструкция высоковольтных линий в селе Гуп Очамчырского района,
реконструкция ЛЭП КТП №233 ПС "Мцара" в селе Ачандара Гудаутского района,
капитальный ремонт корпуса №3 Кабинета министров.
Ранее Александр Анкваб провел совещание с главой УКС и министром финансов, на котором обсуждалось строительство, ремонт и реконструкция 73 объектов, финансируемых из собственных средств бюджета. Общая стоимость – 270 млн руб.