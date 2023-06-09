https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/nazvany-obekty-remontiruemye-za-schet-rezervnykh-fondov-pravitelstva-i-prezidenta-abkhazii-1046238073.html

Названы объекты, ремонтируемые за счет резервных фондов правительства и президента Абхазии

Названы объекты, ремонтируемые за счет резервных фондов правительства и президента Абхазии

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Из республиканского бюджета, резервных фондов президента и правительства Абхазии в настоящее время финансируются ремонтные работы по 28... 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T10:20+0300

2023-06-09T10:20+0300

2023-06-09T11:33+0300

в абхазии

абхазия

александр анкваб

экономика

управление капитального строительства

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Из республиканского бюджета, резервных фондов президента и правительства Абхазии в настоящее время финансируются ремонтные работы по 28 мероприятиям на общую сметную стоимость 279 млн 242 тыс руб, рассказал премьер-министру Александру Анкваб глава Управления капитального строительства Тимур Агрба. Он уточнил, что уже профинансировано около 175 млн 773 тыс рублей.По распоряжению президента Абхазии работы ведутся на пяти объектах: Из резервного фонда правительства финансируется более 13 объектов на общую сметную стоимость 86 млн 417 тыс руб: По данным УКСа, из республиканского бюджета финансируется более семи объектов на общую сметную стоимость выше 137 млн руб: Ранее Александр Анкваб провел совещание с главой УКС и министром финансов, на котором обсуждалось строительство, ремонт и реконструкция 73 объектов, финансируемых из собственных средств бюджета. Общая стоимость – 270 млн руб.

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абхазия, александр анкваб, экономика, управление капитального строительства