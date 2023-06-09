https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/posty-skoroy-medpomoschi-otkroyut-na-respublikanskoy-trasse-abkhazii-1046247526.html

Посты скорой медпомощи откроют на республиканской трассе Абхазии

Посты скорой медпомощи откроют на республиканской трассе Абхазии

Три поста будет открыто на КПП "Мюссера", в Рицинском парке, в селе Тамыш Очамчырского района. 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T16:15+0300

2023-06-09T16:15+0300

2023-06-09T18:20+0300

абхазия

в абхазии

мвд абхазии

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039567806_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_985ba9e6f27086ea9cabd90872c51568.jpg

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Три поста скорой медпомощи откроют на республиканской трассе Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Он отметил, что открытие пункта позволит минимизировать время прибытия скорой помощи и использовать право "золотого часа".В дальнейшем рядом с КПП "Мюссера" возведут полноценный модуль для дислокации медицинского пункта. По словам министра здравоохранения Эдуарда Бутба, в нем будет располагаться укомплектованная бригада, состоящая из оператора, водителя, фельдшера."При необходимости машина будет выдвигаться и в сторону Гагрского района, и в сторону Гудаутского района. Этот сегмент может быть закрыт в радиусе 30-40 километров. Это спасет десятки жизней наших граждан и людей, которые сюда приезжают", – отметил Бутба.Еще один пункт будет открыт на территории Рицинского реликтового национального парка. Эдуард Бутба отметил, что в РРНП есть полноценный медпункт, но нет транспорта, который при необходимости транспортировал бы пациента в лечебные учреждения республики."Если происходят вызовы, то сюда выезжает машина из Гудауты или Гагры. Но это время, в пик сезона, как правило, дорога занимает до полутора часов времени. Поэтому, наверное, решено будет на курортный сезон передать автомобиль скорой медицинской помощи. Это значительно уменьшит сроки доставки пациента в лечебное учреждение", – сказал Эдуард Бутба.Еще один пост медицинской помощи откроют в селе Тамыш Очамчырского района.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мвд абхазии, минздрав