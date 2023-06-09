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Посты скорой медпомощи откроют на республиканской трассе Абхазии
Посты скорой медпомощи откроют на республиканской трассе Абхазии
Три поста будет открыто на КПП "Мюссера", в Рицинском парке, в селе Тамыш Очамчырского района. 09.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-09T16:15+0300
2023-06-09T16:15+0300
2023-06-09T18:20+0300
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Три поста скорой медпомощи откроют на республиканской трассе Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Он отметил, что открытие пункта позволит минимизировать время прибытия скорой помощи и использовать право "золотого часа".В дальнейшем рядом с КПП "Мюссера" возведут полноценный модуль для дислокации медицинского пункта. По словам министра здравоохранения Эдуарда Бутба, в нем будет располагаться укомплектованная бригада, состоящая из оператора, водителя, фельдшера."При необходимости машина будет выдвигаться и в сторону Гагрского района, и в сторону Гудаутского района. Этот сегмент может быть закрыт в радиусе 30-40 километров. Это спасет десятки жизней наших граждан и людей, которые сюда приезжают", – отметил Бутба.Еще один пункт будет открыт на территории Рицинского реликтового национального парка. Эдуард Бутба отметил, что в РРНП есть полноценный медпункт, но нет транспорта, который при необходимости транспортировал бы пациента в лечебные учреждения республики."Если происходят вызовы, то сюда выезжает машина из Гудауты или Гагры. Но это время, в пик сезона, как правило, дорога занимает до полутора часов времени. Поэтому, наверное, решено будет на курортный сезон передать автомобиль скорой медицинской помощи. Это значительно уменьшит сроки доставки пациента в лечебное учреждение", – сказал Эдуард Бутба.Еще один пост медицинской помощи откроют в селе Тамыш Очамчырского района.
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абхазия, мвд абхазии, минздрав
абхазия, мвд абхазии, минздрав
Посты скорой медпомощи откроют на республиканской трассе Абхазии
16:15 09.06.2023 (обновлено: 18:20 09.06.2023)
Три поста будет открыто на КПП "Мюссера", в Рицинском парке, в селе Тамыш Очамчырского района.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Три поста скорой медпомощи откроют на республиканской трассе Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
Первый пост появится на КПП "Мюссера". По словам замминистра внутренних дел Беслана Чкадуа, на этом участке от КПП до Гудауты прослеживается ряд аварийных мест, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия.
Он отметил, что открытие пункта позволит минимизировать время прибытия скорой помощи и использовать право "золотого часа".
В дальнейшем рядом с КПП "Мюссера" возведут полноценный модуль для дислокации медицинского пункта. По словам министра здравоохранения Эдуарда Бутба, в нем будет располагаться укомплектованная бригада, состоящая из оператора, водителя, фельдшера.
"При необходимости машина будет выдвигаться и в сторону Гагрского района, и в сторону Гудаутского района. Этот сегмент может быть закрыт в радиусе 30-40 километров. Это спасет десятки жизней наших граждан и людей, которые сюда приезжают", – отметил Бутба.
Еще один пункт будет открыт на территории Рицинского реликтового национального парка. Эдуард Бутба отметил, что в РРНП есть полноценный медпункт, но нет транспорта, который при необходимости транспортировал бы пациента в лечебные учреждения республики.
"Если происходят вызовы, то сюда выезжает машина из Гудауты или Гагры. Но это время, в пик сезона, как правило, дорога занимает до полутора часов времени. Поэтому, наверное, решено будет на курортный сезон передать автомобиль скорой медицинской помощи. Это значительно уменьшит сроки доставки пациента в лечебное учреждение", – сказал Эдуард Бутба.
Еще один пост медицинской помощи откроют в селе Тамыш Очамчырского района.