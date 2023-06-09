https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/putin-zayavil-o-nachale-ukrainskogo-nastupleniya-1046254935.html

Путин заявил о начале украинского наступления

Путин заявил о начале украинского наступления

О начале украинского контрнаступления заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, противник пытался атаковать на различных участках фронта... 09.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-09T18:40+0300

2023-06-09T18:40+0300

2023-06-09T18:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

россия

украина

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Украинское наступление началось, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер отметил мужество и героизм бойцов, правильную организацию и управление войсками, а также высокую эффективность отечественных вооружений."Что касается захлебнулось (контрнаступление. — Прим. ред.) или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется", — сказал Путин.По его словам, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие "классический" показатель."Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить цифры, но они впечатляют", — признался президент.Российское военное руководство оценивает ситуацию с наступлением противника и будет исходить из реалий на поле боя, добавил Путин. Кроме того, он указал на быстрое развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, способного выполнить все поставленные перед ним задачи, приведя в пример наращивание производства современных видов вооружения.

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