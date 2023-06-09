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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/putin-zayavil-o-nachale-ukrainskogo-nastupleniya-1046254935.html
Путин заявил о начале украинского наступления
Путин заявил о начале украинского наступления
О начале украинского контрнаступления заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, противник пытался атаковать на различных участках фронта... 09.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-09T18:40+0300
2023-06-09T18:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир путин
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Украинское наступление началось, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер отметил мужество и героизм бойцов, правильную организацию и управление войсками, а также высокую эффективность отечественных вооружений."Что касается захлебнулось (контрнаступление. — Прим. ред.) или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется", — сказал Путин.По его словам, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие "классический" показатель."Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить цифры, но они впечатляют", — признался президент.Российское военное руководство оценивает ситуацию с наступлением противника и будет исходить из реалий на поле боя, добавил Путин. Кроме того, он указал на быстрое развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, способного выполнить все поставленные перед ним задачи, приведя в пример наращивание производства современных видов вооружения.
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владимир путин, россия, украина
владимир путин, россия, украина

Путин заявил о начале украинского наступления

18:40 09.06.2023 (обновлено: 18:47 09.06.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - Sputnik Абхазия, 1920, 09.06.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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О начале украинского контрнаступления заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы.
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Украинское наступление началось, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов, заявил президент России Владимир Путин.
"Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь", — подчеркнул глава государства.
Российский лидер отметил мужество и героизм бойцов, правильную организацию и управление войсками, а также высокую эффективность отечественных вооружений.
"Что касается захлебнулось (контрнаступление. — Прим. ред.) или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется", — сказал Путин.
По его словам, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие "классический" показатель.
"Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить цифры, но они впечатляют", — признался президент.
Российское военное руководство оценивает ситуацию с наступлением противника и будет исходить из реалий на поле боя, добавил Путин. Кроме того, он указал на быстрое развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, способного выполнить все поставленные перед ним задачи, приведя в пример наращивание производства современных видов вооружения.
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