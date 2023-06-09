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Развитие отношений: встреча Аслана Бжания и Александра Новака
Развитие отношений: встреча Аслана Бжания и Александра Новака
Президент Абхазии Аслан Бжания принял заместителя председателя Правительства России Александра Новака. 09.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-09T20:29+0300
2023-06-09T20:29+0300
2023-06-09T20:29+0300
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9 июня с рабочим визитом в Абхазию прибыл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. Российская делегация посетила Гагру, Пицунду, Сухумский аэропорт. После состоялась встреча главы государства Аслана Бжания с Александром Новаком. "Уверен в том, что ваш приезд придаст дополнительный импульс для решения вопросов, которые находятся в нашем совместном ведении", – сказал президент. Александр Новак выразил благодарность Аслану Бжания за приглашение посетить республику. "Абхазия - наш стратегический партнер и во внешнеполитической деятельности и с точки зрения взаимоотношений, развития торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул зампредседателя Правительства России.
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видео, мультимедиа, абхазия, александр новак, аслан бжания, россия, политика, видео
видео, мультимедиа, абхазия, александр новак, аслан бжания, россия, политика, видео
Развитие отношений: встреча Аслана Бжания и Александра Новака
Президент Абхазии Аслан Бжания принял заместителя председателя Правительства России Александра Новака.
9 июня с рабочим визитом в Абхазию прибыл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.
Российская делегация посетила Гагру, Пицунду, Сухумский аэропорт.
После состоялась встреча главы государства Аслана Бжания с Александром Новаком.
"Уверен в том, что ваш приезд придаст дополнительный импульс для решения вопросов, которые находятся в нашем совместном ведении", – сказал президент.
Александр Новак выразил благодарность Аслану Бжания за приглашение посетить республику.
"Абхазия - наш стратегический партнер и во внешнеполитической деятельности и с точки зрения взаимоотношений, развития торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул зампредседателя Правительства России.