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Развитие отношений: встреча Аслана Бжания и Александра Новака

Развитие отношений: встреча Аслана Бжания и Александра Новака

Президент Абхазии Аслан Бжания принял заместителя председателя Правительства России Александра Новака. 09.06.2023, Sputnik Абхазия

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9 июня с рабочим визитом в Абхазию прибыл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. Российская делегация посетила Гагру, Пицунду, Сухумский аэропорт. После состоялась встреча главы государства Аслана Бжания с Александром Новаком. "Уверен в том, что ваш приезд придаст дополнительный импульс для решения вопросов, которые находятся в нашем совместном ведении", – сказал президент. Александр Новак выразил благодарность Аслану Бжания за приглашение посетить республику. "Абхазия - наш стратегический партнер и во внешнеполитической деятельности и с точки зрения взаимоотношений, развития торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул зампредседателя Правительства России.

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